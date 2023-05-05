En özel el emeği sergisi Keçiören'de

Ankara Keçiören Belediyesi Engelli Danışma Merkezi bünyesinde faaliyet gösteren engelli bireyler tarafından üretilen el emeği göz nuru ürünler Keçiören’deki bir AVM’de açılan El Sanatları Sergisinde sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Sergide tablo, takı ve süs eşyalarından oluşan yüzlerce ürün yer alıyor. Keçiören Belediyesi görevlilerinin bulunduğu stantlar aracılığıyla vatandaşların arzına sunulan ürünlerin aynı zamanda satışı da yapılıyor. Buradan elde edilen kazanç ise engelli bireylere gelir sağlıyor.

Engelli bireylere verilen eğitimlerin başarıyla sonuçlandığını ve ortaya çıkan ürünlerin ekonomik gelire dönüştürülmesi için açılan sergiye vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Huzurevi Müdürlüğümüz ile Keçiören Halk Eğitim Merkezi iş birliğinde engelli bireylerimize yönelik uzman eğitmenlerimiz tarafından atölyeler kuruldu. Özellikle engelli bireylerimizi rehabilite etmek ve sosyal hayata katılım süreçlerine katkıda bulunmak için atölyelerde 300 saat eğitim verildi. Aynı şekilde huzurevi sakinlerimiz de bu eğitimlerle öğrenme sürecini başarıyla tamamladı. E-devlet üzerinden sertifikaları da verilen kursiyerlerimiz şimdilerde hünerlerini sergileyerek tablo, takı ve süs eşyalarından oluşan ürünler üretmeye başladı. Bu çalışma onlar için ekonomik gelir kapısına dönüştü” dedi.