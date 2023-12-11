En özel oyun: Kadına şiddete tiyatro oyunuyla dikkat çekildi

Kocaeli Şehir Tiyatrosu, "Kurdela Ya Da Artı Sonsuz" oyununu sahneledi. Kadına yönelik şiddetin hem fiziksel hem psikolojik boyutlarının ele alındığı oyun, sanatseverlerden tam not aldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu sanatçısı Seçil Mutlu Oğuz’un kaleme aldığı ‘Kurdela Ya Da Artı Sonsuz’ adlı tiyatro oyunu, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü çerçevesinde sahnelendi. SDKM’de sahnelenen oyunu izleyenler arasında Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın eşi Doç. Dr. Figen Büyükakın ve protokol eşleri de yer aldı.

Seçil Mutlu Oğuz’un kaleme aldığı ve aynı zamanda yönetip oynadığı oyun, kadına yönelik şiddetin hem fiziksel hem psikolojik boyutlarını ele alıyor. Oyun sonunda Seçil Mutlu Oğuz’u tebrik eden Figen Büyükakın, "Bugün çok güzel bir oyun izledik. Tek kişilik bir oyun ama iki farklı karakter. Seçil hanım canlandırdı karakterleri, çok güzel renklendirdi. Emeğine sağlık. Kadınlarımızı eğitmemiz gerekiyor. Değerli sanatçımız Neşat Ertaş söylemiş; kadınlar insandır, biz insanoğluyuz. Kadınlarımız eğitimli olduğunda tüm dünyanın renkleri güzelleşecek göreceksiniz" dedi.