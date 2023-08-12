En prestijli spor organizasyonları TRT Spor'da olacak

Dünyanın en prestijli spor organizasyonlarından 2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası, 2023 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası, 2023 Dünya Atletizm Şampiyonası, 2023 Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası, A Milli Erkek Basketbol Takımının FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası’ndaki grup maçları ve 2023 Dünya Halter Şampiyonası heyecanı bu yaz TRT farkıyla canlı yayınlarla sporseverlerle buluşacak.

Bu yıl 20 Temmuz’da FIFA Kadınlar Dünya Kupası ile başlayan “TRT Spor Yazı”, 12-20 Ağustos tarihleri arasında A Milli Erkek Basketbol Takımının FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası’ndaki grup maçları, 15 Ağustos-3 Eylül tarihleri arasında Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası, 19 Ağustos-27 Ağustos tarihleri arasında Dünya Atletizm Şampiyonası, 28 Ağustos-16 Eylül tarihleri arasında Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası ve 2-17 Eylül tarihleri arasında Dünya Halter Şampiyonası heyecanıyla devam edecek. Tüm bu dünyanın en önemli spor organizasyonları TRT Spor, TRT Spor Yıldız ve TRT’nin uluslararası dijital platformu “tabii”den canlı yayınlarla sporseverlerle buluşacak.

FIFA Kadınlar Dünya Kupası’nda çeyrek final karşılaşmaları başlıyor

Bu yıl 9’uncusu düzenlenen kadın futbolunun uluslararası arenadaki en önemli organizasyonu olan ve 20 Temmuz’dan itibaren canlı yayınlarla ekranlara gelmeye başlayan FIFA Kadınlar Dünya Kupası’nın çeyrek, yarı final ve final maçları TRT Spor’dan canlı yayınlanacak. Turnuvada 12 Ağustos tarihinde çeyrek final, 15-16 Ağustos tarihlerinde yarı final, 19 Ağustos tarihinde 3.’lük maçı ve 20 Ağustos tarihinde de final heyecanı yaşanacak.

A Milli Erkek Basketbol Takımının FIBA Olimpiyat Ön Eleme maçları TRT’de

12-20 Ağustos tarihleri arasında Türkiye’nin ev sahipliğinde, İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek A Milli Erkek Basketbol Takımının, FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası’ndaki grup maçları heyecanı TRT’de yaşanacak. Millilerin C Grubu’ndaki 12 Ağustos Cumartesi saat 20.00’deki İzlanda, 13 Ağustos Pazar saat 20.45’teki Bulgaristan ve 15 Ağustos saat 20.00’deki Ukrayna karşılaşması TRT Spor ve TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı yayınlanacak.

Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası’ndaki Filenin Sultanları TRT’den izlenecek

15 Ağustos’ta başlayacak olan şampiyonaya İtalya, Belçika, Estonya ve Almanya ev sahipliği yapacak. İtalya - Romanya maçıyla başlayacak olan dev turnuva, 3 Eylül’de sona erecek. Son Milletler Ligi şampiyonu olan Türkiye, C Grubu’nda İsveç, Azerbaycan, Çekya, Yunanistan ve Almanya ile mücadele edecek. Turnuvanın tüm maçları TRT Spor ve TRT Spor Yıldız’dan canlı yayınlanacak.

Dünya Atletizm Şampiyonası heyecanı 19 Ağustos’ta başlayacak

19-27 Ağustos tarihleri arasında Macaristan’ın ev sahipliğinde düzenlenecek olan 2023 Dünya Atletizm Şampiyonası, Budapeşte’deki Ulusal Atletizm Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Şampiyonada 100m, 200m, 110m engelli, 4x100m bayrak yarışı gibi klasik pist koşuları ve sırıkla atlama, yüksek atlama, cirit atma, gülle atma, uzun atlama gibi müsabakaların yanı sıra maraton koşusu, 20 km ve 35 km yürüyüş de yer alacak. Bununla birlikte heptatlon ve dekatlon gibi birçok branşın birleşiminden oluşan yarışlar da şampiyona bünyesinde gerçekleştirilecek. Turnuvadaki tüm müsabakalar TRT Spor ve TRT Spor Yıldız’dan canlı yayınla ekranlara gelecek.

Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası’ndaki Filenin Efeleri de TRT’den izlenecek

28 Ağustos-16 Eylül tarihleri arasında İtalya, Kuzey Makedonya, Bulgaristan ve İsrail’in ev sahipliğinde düzenlenecek turnuvada 24 takım mücadele edecek. Toplam 4 grupta ilk 4 sırada bitiren takımlar final turuna yükselecek. D Grubu’nda yer alan Filenin Efeleri ise grupta Fransa, Romanya, Yunanistan, Portekiz ve İsrail ile karşı karşıya gelecek. Şampiyonadaki tüm müsabakalar TRT Spor ve TRT Spor Yıldız’dan canlı yayınla sporseverlerle buluşacak.

Dünya Halter Şampiyonası canlı yayınla TRT Spor Yıldız’da

2-17 Eylül tarihleri arasında Suudi Arabistan’ın Riyad kentinde düzenlenecek olan Dünya Halter Şampiyonası TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı yayınla izleyiciyle buluşacak.