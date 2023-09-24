En renkli koşu

Bursa'da gerçekleşen renkli koşu festivali, heyecan dolu anlara sahne oldu. Rengarenk boyanan yüzlerce vatandaş, 5 kilometrelik parkurda keyifli anlar yaşadı.

En renkli koşu
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Proline
Proline
Proline
Proline

Bursa’da gerçekleşen renkli koşu festivali, heyecan dolu anlara sahne oldu. Rengarenk boyanan yüzlerce vatandaş, 5 kilometrelik parkurda keyifli anlar yaşadı.

Bursa Botanik Park’ta bir araya gelen yaklaşık bin kişi, kayıt esnasında dağıtılan renkli tozlarla kendilerini tepeden tırnağa boyadı. Adeta gök kuşağına dönen vatandaşların arasındaki çocuklar ve bebekler ise dikkat çekti. Sarı, pembe, mor, yeşil renkte tozlarla kendini boyayan vatandaşlar, 5 kilometrelik parkurda kurulan boya noktalarında da büyük heyecan yaşadı. Parkur sonunda festival alanında toplanan katılımcılar, müzik eşliğinde dans ederek birbirlerini boyamaya devam etti. Etkinliğe katılan gencinden yaşlısına birçok kişi, “Çok eğlenceli bir etkinlik oldu. Rengarenk olmak çok güzelmiş. Arkadaşların tavsiyesiyle geldik. Çok güzel eğlendik. Ummadığınız anda boyaların gelmesi çok değişik oldu” dedi.

Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı