En renkli koşu

Bursa’da gerçekleşen renkli koşu festivali, heyecan dolu anlara sahne oldu. Rengarenk boyanan yüzlerce vatandaş, 5 kilometrelik parkurda keyifli anlar yaşadı.

Bursa Botanik Park’ta bir araya gelen yaklaşık bin kişi, kayıt esnasında dağıtılan renkli tozlarla kendilerini tepeden tırnağa boyadı. Adeta gök kuşağına dönen vatandaşların arasındaki çocuklar ve bebekler ise dikkat çekti. Sarı, pembe, mor, yeşil renkte tozlarla kendini boyayan vatandaşlar, 5 kilometrelik parkurda kurulan boya noktalarında da büyük heyecan yaşadı. Parkur sonunda festival alanında toplanan katılımcılar, müzik eşliğinde dans ederek birbirlerini boyamaya devam etti. Etkinliğe katılan gencinden yaşlısına birçok kişi, “Çok eğlenceli bir etkinlik oldu. Rengarenk olmak çok güzelmiş. Arkadaşların tavsiyesiyle geldik. Çok güzel eğlendik. Ummadığınız anda boyaların gelmesi çok değişik oldu” dedi.