En sulu eğlence...40 derece sıcakta çocuklar hem eğlendi, hem serinledi

Sukaypark bünyesindeki ’Su Oyunları Parkı’nda çocuklar hem eğlendi hem de serinledi. 38 derece sıcaklıkta bekleyen aileler ise, koşuşturan çocuklarını imrenerek izledi.

Osmangazi Belediyesi tarafından Bursa’ya kazandırılan Sukaypark Tesisleri bünyesindeki Su Oyunları Parkı, 2018 yılından bu güne çocukların vazgeçilmez adresi oldu. Suların altında koşuşturan çocuklar, hem eğlenmenin hem de serinlemenin keyfini yaşadı. Dolan kovaların altında bekleyen çocuklar, başlarından aşağı dökülen su ile mutlu olmanın keyfini yaşadı.

Çocukların her fırsatta eğlenceli vakit geçirmesi için tasarlanan parkta, su kaydırağından su çemberlerine, su palmiyesinden su jetine kadar 20 çeşit oyun yer alıyor. Kavurucu yaz günlerinde ailelerin ilk adresi olan parkta çocuklar hem serinliyor hem de eğleniyor. Yenilenen yüzüyle hizmete açılan bu yıl yeni açılan su parkı, pazartesi günü hariç 11.30-17.30 saatleri arasında hizmet veriyor.

Bursa’da hava sıcaklığı 38 dereceyi bulurken, aileler ise çocukların koşuşturmacasını, bağırışlarını ve suların altında eğlencesini imrenerek izledi.

Çok güzel bir yer olduğunu dile getiren aileler, "Çocuklarımız yaz aylarında hem eğleniyor hem de serinliyor. keşke bizde çocuk olsak. ne güzel eğleniyorlar. Daha sık buraya gelmeye çalıyoruz. Keşke böyle alanlar, Bursa’nın diğer mahallelerinde de yer alsa çok iyi olur" diye konuştu.