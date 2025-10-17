En tatlı fuar Ankaralıları ağırlamaya devam ediyor

Ankara’da unlu mamuller, pastacılık, dondurma ve çikolata sektörlerini bir araya getiren ’6. Ekmek, Pasta Makineleri, Dondurma, Çikolata ve Teknolojileri Fuarı’, 35 ülkeden katılımla ziyaretçilerini ağırlıyor.

16-19 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen 6. Ekmek, Pasta Makineleri, Dondurma, Çikolata ve Teknolojileri Fuarı, 35 ülkeden gelen 25 bin ziyaretçiyi ve 75 katılımcı firmayı bir araya getirerek, ziyaretçilerin alanda en son teknolojileri yakından inceleme fırsatı bulmasını sağladı. ATO Congresium Kongre ve Sergi Merkezi’ndeki fuarın 2’inci gününde yoğunluk yaşandığını belirten firma yetkilisi Ufuk Altıntop, "Fuarımız unlu mamuller ve tatlı ile ilgili her şeyi içinde barındırıyor. Toplamda 75 firma katılım sağladı. Bu firmalar arasında yabancı markalar da yer alıyor. Ziyaretçilerimiz 10 farklı ülkenin ürünlerini görebiliyor. 25 bin ziyaretçiden bahsediyoruz, 35 ülkeden misafir geldi" dedi.

"Dünyada iyi bir seviyeye gelmeyi arzu ediyoruz"

Erhan Özmen ise, "Türkiye’nin başkentinde çevre illerden gelen müşterilerle dün başlayan fuarımızda yeni ürünlerimizi ve geliştirdiğimiz çeşitleri müşterilerle buluşturuyoruz. Türkiye’deki unlu mamuller kültürünü dünyadaki gelişmişlik seviyesine taşımayı hedefliyoruz. Ata tohumu buğdaylarımızla elde ettiğimiz unları gelişen unlu mamullerle buluşturuyoruz. Dünyada iyi bir seviyeye gelmeyi arzu ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Hüseyin Turgut, fuara İstanbul’dan katıldıklarını belirterek, "6. IBAKTECH fuarına katılıyoruz. Bu bizim ikinci katılımımız. Müşteri memnuniyetinden oldukça mutluyuz. Bundan sonraki fuarlara da katılmayı düşünüyoruz" diye konuştu.

Ramazan Güven de, "Fuar çok güzel geçiyor. Talebimiz ve yoğunluğumuz fazla. Türkiye’nin her tarafından geliyorlar. 81 vilayetten müşterilerimiz mevcut" dedi.

Fuarda sektörün önde gelen markaları, unlu mamullerden çikolata ve dondurmaya kadar geniş bir ürün yelpazesini ziyaretçilere sunuyor.