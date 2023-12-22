En uzun gece 'Şeb-i Yelda' Keçiören'de kutlandı

Ankara’nın Keçiören Belediyesinin ev sahipliğinde İran, Afganistan ve Tacikistan Ankara Büyükelçiliklerinin iş birliğinde düzenlenen ‘Şeb-i Yelda’ kutlaması Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok’un katılımıyla gerçekleştirildi.

İlçedeki Necip Fazıl Kısakürek Tiyatro Salonu’nda düzenlenen programa Afganistan İslam Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Amir Mohammad Ramin, İran İslam Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Mohammad Hassan Habibollah Zadeh, Tacikistan Cumhuriyeti Ankara Müsteşarı Mavjuda Nurovave ve büyükelçiliklerin çalışanları katıldı. Mezopotamya ve Ön Asya milletlerince 21 Aralık’ta Kuzey yarımkürede yılın en uzun gecesi olarak kutlanan ‘Şeb-i Yelda’nın insanların karanlıklardan çıkışının başlangıcı olarak kutlandığını vurgulayan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Bugün 21 Aralık, kuzey yarım kürede en uzun gece. Her yıl kutlanan ve kadim bir geçmişe dayanan ‘Şeb-i Yelda’yı dost ve kardeş ülkelerimizin büyükelçilikleriyle kutlamaktan mutluluk duyuyorum. Bu özel günün tüm insanlığa, dünyanın her yerindeki mazlum ve masum milletlere ve Filistin halkına barış ve huzur getirmesini Yüce Rabbimden niyaz ediyorum. Yüce Allah dostluğumuzu, kardeşliğimizi daim eylesin. Katılımlarından dolayı kıymetli büyükelçilerimize ve büyükelçilik çalışanlarına teşekkür ediyorum” dedi.

Müzik ve çalgı aleti dinletisi gerçekleştirilen programda Afganistan İslam Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Amir Mohammad Ramin, İran İslam Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Mohammad Hassan Habibollah Zadeh, Tacikistan Cumhuriyeti Ankara Müsteşarı Sn. Mavjuda Nurova da konuşma yaparak Şeb-i Yelda’yı kutladılar.