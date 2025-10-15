EN YAKIT, elektrikli araç sürücülerinin deneyimini en yüksek seviyeye yükseltmeyi hedefliyor

EN YAKIT, yeni nesil teknolojiler ve kapsama alanıyla elektrikli araç sürücülerinin deneyimini en yüksek seviyeye yükseltmeyi hedefliyor.

Türkiye’nin önde gelen elektrikli şarj ağı işletmecilerinden EN YAKIT, Türkiye’de En-ix (Tak ve Şarj Et) teknolojisiyle sektördeki faaliyetlerine devam ediyor.

Şirketin En-ix teknolojisiyle desteklenen akıllı şarj sistemi, QR kodu veya RFID kartı gerektirmeden şarj işlemini başlatıyor. Öte yandan, şarj soketinin takıldığı anda aracın tanınması ve otomatik şarj başlatılması sayesinde kullanıcıların ek başlatma adımlarıyla uğraşmasına gerek kalmadığı aktarıldı.

Kullanıcıların, enerji tüketimlerine göre kademeli indirimler sunan sadakat programından ve Türkiye’nin önde gelen markalarıyla yapılan iş birlikleriyle çeşitli avantajlardan faydalanabildiği belirtildi.

EN YAKIT kurumsal müşterilerine de özel faaliyetlerini sürdürüyor. En-ix Filo Yönetim Platformu, büyük ölçekli araç filolarının yakıt ve elektrikli şarj tüketimini tek ekrandan izlemelerini, maliyet analizleri yapmalarını ve faturalandırmayı otomatikleştirmelerini sağlıyor. Bu sistem, elektrikli araç filosu kullanan şirketlere zaman, maliyet ve operasyonel kolaylık sağlıyor.

250’den fazla yüksek hızlı DC şarj istasyonuyla hizmet veriyor

Bu hizmeti Türkiye genelinde yaygınlaştırmak için de çalışmalarına devam eden şirket, Türkiye’nin otoyollarında yüzde 95 kapsama oranıyla 250’den fazla yüksek hızlı DC şarj istasyonuyla hizmet veriyor. Bu istasyonların stratejik konumlandırılması ve en yüksek performansta çalışması sayesinde elektrikli araçların menzil kaygısının da azaltılması hedefleniyor.

Yapılan açıklamaya göre; şarj istasyonlarının konum seçiminde, sürücülerin enerji aktarımı süresince dinlenebilecekleri, temel ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri, hijyen ve temizlik standartları yüksek lokasyonlara öncelik veriliyor.

Türkiye genelinde yüksek güçlü DC şarj altyapısını hızla yaygınlaştırılması kullanıcıların şarj sürelerini de minimuma indiriyor. İstasyonlarda sunulan 180 kW ve üzeri güç kapasitesi, birçok aracın 20 dakikadan kısa sürede yüzde 80 doluma ulaşmasını sağlıyor.

Şirket, kullanıcıların hizmet kalitesini artırırken Türkiye’nin sürdürülebilirlik ve yenilenebilir enerji hedeflerini destekliyor. Enerji kullanımının optimize edilmesi ve şebeke üzerindeki yükün azaltılması karbon emisyonlarını düşürmeye katkıda bulunuyor.

EN YAKIT, sürdürülebilirlik vizyonunu altyapısında da uyguladığını duyurdu. Grup bünyesinde geliştirilen Güneş Enerjisi Santrali (GES) projeleri sayesinde istasyonlar, temiz enerjiyle şarj sağlama kapasitesine kavuşturuluyor. Şirket, gelecek dönemde istasyonlarının büyük bir kısmında yüzde 100 yenilenebilir enerji kaynaklı şarj hizmeti sunmayı hedefliyor.