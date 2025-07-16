En Yakıt kullanıcılarına ücretsiz şarj hakkı sundu

En Yakıt, "En Yakıt Yanımda" iletişim kampanyasıyla kullanıcılarına ücretsiz şarj hakkı sundu.

Türkiye’nin önde gelen elektrikli şarj işletmecilerinden EN YAKIT, elektrikli araç kullanıcılarına yönelik iletişim kampanyası yürüttü. İki hafta boyunca devam eden "En Yakıt Yanımda" kampanyası kapsamında kullanıcılar, şarj esnasında yaşadıkları deneyimlerini kısa bir video veya fotoğraf ile paylaşarak ücretsiz 50 kWh hediye şarj hakkı kazandı. Yapılan açıklamaya göre; geniş katılım ve olumlu geri bildirimlerle dikkat çeken kampanyanın ardından, önümüzdeki dönemde kullanıcıları farklı sürprizler ve kampanyalar bekliyor.

"Deneyimlerini paylaştılar"

Kampanya hakkında bilgi veren En Yakıt Genel Müdürü Tayfun Şenses "En Yakıt Yanımda kampanyamıza yoğun bir katılım oldu. Süreç boyunca kullanıcılarımızdan birbirinden özgün fotoğraflar geldi; özellikle aileleriyle birlikte şarj istasyonlarının önünde çektirdikleri kareler, kampanyaya farklı bir renk kattı" dedi.

"Yoğunluk yaşandı"

Kampanyanın istasyonlarda yoğunluk oluşturduğunu aktaran Şenses, "Günlük istasyon kullanım yoğunluğumuza ek olarak, kampanyadan kaynaklı bir ilave yoğunluk yaşadık. Bu dönemde hem uygulama içi kullanımda hem de sahadaki şarj işlemlerinde gözle görülür bir artış kaydettik. Tüm En Yakıt ekibi olarak gece gündüz demeden, kampanya süresince kullanıcılarımıza en iyi hizmeti sunmak için titizlikle çalıştık" diye konuştu.

"Kampanyalar devam edecek"

Büyük ilgi gören kampanyanın devam etmesi yönünde talepler aldıklarını kaydeden Şenses, "Kullanıcılarımızın bu ilgisi, bizim için büyük bir motivasyon kaynağı oldu. Yoğun talep doğrultusunda, bu tarz iletişim kampanyalarına önümüzdeki dönemde de devam etmeyi planlıyoruz. Hedefimiz her zaman kullanıcılarımızla güçlü ve sürdürülebilir bir bağ kurmak. Şu anda üzerinde çalıştığımız yeni kampanyalarımız da var; yakında bunları da duyuracağız" ifadelerini kullandı.