EN YAKIT, Miles&Smiles statü mili kampanyasına dahil olduğunu duyurdu

EN YAKIT, Türk Hava Yolları Yolcu Programı Miles&Smiles program ortaklığı ile elektrikli araç kullanıcılarına mil kazandırmaya devam ettiğini duyurdu.

Türkiye’nin önde gelen elektrikli şarj ağı işletmecisi EN YAKIT, Miles&Smiles’ın yapmış olduğu ‘Statü Mili Kampanyası’na dahil olarak, elektrikli araç kullanıcılarının araçlarını şarj ederken Statü Mili kazanmasına olanak sağladığını duyurdu.

3 Haziran’da başlayan Statü Mili kampanyasına ek olarak; EN YAKIT kullanıcıları, yaptıkları harcamalardan normalde kazanılan millerin 4 katı kadar mil kazanacak. Üstelik kazanılan millerin yüzde 50’si kadar statü mili de Miles&Smiles tarafından üyelere hediye edilecek. EN YAKIT Mil Kampanyası Temmuz ayı sonuna kadar, Miles&Smiles Statü Mili Kampanyası ise Eylül ayı sonuna kadar devam edecek. EN YAKIT kullanıcıları, Temmuz ayından sonra da şarj işlemlerinden statü mili kazanmaya devam edebilecek. Kampanya kapsamında, Classic ve Classic Plus üyeleri her 1 kWh için mevcutta kazandıkları 1 mil yerine 4 mil, Elite ve Elite Plus üyeleri ise her 1 kWh için mevcutta kazandıkları 1,5 mil karşılığında 6 mil kazanacak. Her bir kullanıcı kampanya süresi boyunca en fazla 5 bin statü mili kazanabilecek.

"Statü mili deneyimini karaya taşıyoruz"

Kampanya hakkında bilgi veren EN YAKIT Genel Müdürü Tayfun Şenses, "Bu kampanya ile Miles&Smiles üyelerinin alışık olduğu mil kazanma deneyimini karaya taşıyoruz. Kullanıcılarımız, kampanya süresince sadece uçarak değil, araçlarını şarj ederken de statü mili biriktirebilecek. Elektrikli araçlar, konfor ve güvenliğinin yanı sıra kullanıcılarına birçok fırsatlar da sunuyor. Miles&Smiles ile yaptığımız iş birliği sayesinde şimdi bu avantajları çok farklı bir boyuta taşıyoruz" dedi.