Encümen ve komisyon üyeleri belli oldu

Silivri Belediye Meclisinin 2023 yılı nisan ayı meclis toplantısı 1. birleşiminin 1. oturumu, meclis üyelerinin katılımıyla belediye meclis salonunda gerçekleştirildi. Meclis gündeminin ilk 8 maddesinde yer alan Encümen Üyesi seçimi, Plan ve Bütçe Komisyonu seçimi, İmar Komisyonu seçimi, Çevre Sağlık İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Komisyonu seçimi, İsim Tespit Komisyonu seçimi, Hukuk Komisyonu seçimi, Tarım ve Hayvancılık Komisyonu seçimi, Kentsel Dönüşüm ve Afete Hazırlık Komisyonu seçimi yapıldı.

YENİ ENCÜMEN ÜYELERİ 1 YIL GÖREV YAPACAK

Meclis gündeminin birinci maddesinde yer alan ve 1 yıl süreyle görev yapacak olan 3 Encümen Üyesi seçimi, gizli oylama usulü ile gerçekleştirildi. Yapılan oylama sonucu MHP Belediye Meclis Üyesi Sultan Aşkın, AK Parti Belediye Meclis Üyesi Mustafa Çolakoğlu ve AK Parti Belediye Meclis Üyesi Yasin Gören encümen üyesi seçildi.



KOMİSYON ÜYELERİ BELLİ OLDU

Yeni komisyon üyeleri meclis üyelerinin katılımıyla yapılan açık oylamalar ile belirlendi. Buna göre Plan ve Bütçe Komisyonuna; Erdoğan Gökalp Kalaycı (MHP), Abdullah Salim Çavdar (AK Parti), Orhan Çalışkan (AK Parti), Mehmet Yönet (CHP) ve Abdulcebbar Doğan (CHP) seçildi. İmar Komisyonuna; Şenoğlu Türkyılmaz (MHP), Celalettin Yazıcı (AK Parti), Sefer Ölçer (AK Parti), Süheyl Kırkıcı (CHP) ve Lütfü Vardar (CHP) seçilirken, Çevre Sağlık İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Komisyonuna; Ümit Seçkin (MHP), Ülkenur Büke (AK Parti), Ömer Tekin (AK Parti), Ömer Ercan (CHP) ve Dündar Konuk (CHP) seçildi. İsim Tespit Komisyonuna; Gökalp Kalaycı (MHP), Filiz Güler (AK Parti), Mustafa Çolakoğlu (AK Parti), Bora Balcıoğlu (CHP) ve Elif Yılmazer (CHP), Hukuk Komisyonuna ise; Sultan Aşkın (MHP), Hacer Yıldırım (AK Parti), Şükriye Akkaya Karakuş (AK Parti), Gökhan Yonat (CHP) ve Fevzi Aslan (CHP) seçildi. Tarım ve Hayvancılık Komisyonuna; Şenoğlu Türkyılmaz (MHP), Sefer Ölçer (AK Parti), Orhan Çalışkan (AK Parti), Ersin Taşkın (CHP), Melih Yıldız (CHP) seçildi. Kentsel Dönüşüm ve Afete Hazırlık Komisyonuna; Gökhan Dirik (MHP), Celalettin Yazıcı (AK Parti), Ömer Tekin (AK Parti) Bilal Ermiş (CHP) ve Abdulcebbar Doğan (CHP) seçildi.

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, yeni dönemde komisyonlarda görev alan meclis üyelerini tebrik ederek başarılar diledi. Geçmiş dönemde görev alan meclis üyelerine ise emekleri ve çalışmaları nedeniyle teşekkür etti.