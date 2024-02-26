Endemik Vadi vatandaşlardan ilgi görmeye devam ediyor

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin’in ilçeye kazandırdığı vizyon projelerinin başında gelen Endemik Vadi, hizmete girdiği günden bu yana gencinden yaşlısına tüm vatandaşlardan büyük ilgi görmeye devam ediyor.

Pursaklar Belediyesi, endemik bitkilerin gelecek nesillere aktarılması kapsamında ilçeye kazandırılan vizyon projelerden; Ankara keçisi, Ankara kedisi, Ankara güvercini ve Ankara tavşanının bulunduğu Ata Bahçesi, çocukların doyasıya eğlenebilmeleri için Orman Köyü, vatandaşların spor yapabilmeleri için bisiklet ve koşu yolunun bulunduğu Endemik Vadi’ye tüm vatandaşlar yoğun ilgi göstermeye devam ediyor. Sincan’dan gelen öğrenciler, Ankara’nın kültürel değerleri hakkında bilgi sahibi olmak amacıyla Ankara’ya özgü endemik bitkileri, Ankara keçisi, Ankara güvercini, Ankara kedisi ve Ankara tavşanının bulunduğu Ankara’nın göz bebeği Endemik Vadi’yi ziyaret etti. Yazdan kalma Şubat ayı günlerini fırsat bilen öğrenciler doğayla iç içe ders yapma imkanı bulurken, endemik bitkiler ve endemik hayvanların arasına karışıp neşe dolu, huzur dolu bir gün geçirme fırsatı buldu.

“Bu büyük ilgi bizlere ne kadar önemli bir projeyi Pursaklar’ımıza kazandırdığımızı bir kez daha gözler önüne seriyor”

Endemik Vadi’nin hizmete girdiği günden bu yana yaz- kış fark etmeksizin büyük ilgi gördüğünü belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, “Endemik Vadi’miz gerek yurt dışı, gerek yurt içinden yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Ankara’da her çocuk burada, eğlenerek öğreniyor. Sincan’dan gelen öğrencilerimiz Endemik Vadi’de güneşli havanın tadını çıkardılar. Ziyaret esnasında öğrencilerimiz, ilimizin kültürel değerleri hakkında bilgi sahibi olup, endemik bitkileri yakından inceleme imkanı bulurken, soyu tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan endemik hayvanlarımızı tanıma fırsatı buldu. Orman Köyü’nde oryantiring yarışması düzenlediler. Bu büyük ilgi de bizlere ne kadar önemli bir projeyi Pursaklar’ımıza kazandırdığımızı bir kez daha gözler önüne seriyor. İlçemize değer katacak yeni projelere imza atmak adına çalışmalarımıza devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.