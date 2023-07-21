Endemik Vadiyi yabancı öğrenciler ziyaret etti

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden değişim programıyla Türkiye’ye gelin yabancı öğrenciler, Ankara’nın Pursaklar ilçesindeki Endemik Vadiyi ziyaret etti.

Pursaklar Belediyesi tarafından iki yıl önce faaliyete geçirilen Endemik Vadi’nin içerisinde Ankara’ya ait endemik bitki ve hayvanlar var. Gün içerisinde vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gören Endemik Vadi de bu sefer ki misafirler yabancı öğrenciler oldu. 9 farklı ülkeden 45 öğrenci, Endemik Vadiyi ziyaret etti. Öğrenciler farklı türlerdeki endemik çiçekleri koklama fırsatı yakaladı. Ankara’ya özgü olan Ankara Tavşanı ve Ankara Keçisi, öğrenciler tarafından en sevilen hayvanlar arasına girdi.

Yurtdışından gelen öğrencilerle Endemik Vadiyi gezen Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Pursaklar’da birçok projeyi hayata geçirdiklerini söyledi. Pursaklar’dan AB ülkelerine de öğrenci gönderdiklerini belirten Başkan Çetin, yabancı öğrencileri misafir ettikleri için mutlu olduklarını kaydederek, “Ankara kültürünü tanıtmak için ‘Kahve bahane, dostluk şahane’ projesinde kahve workshop yapmak için bir aradayız. Hazır arkadaşlarımız buradayken Endemik Vadiyi de anlatma fırsatımız oldu. Ankara’nın kültürel değerlerini resmettiğimiz ve yansıttığımız bu özel alanda çok etkilendiklerini görüyoruz. Çünkü; Ankara Tavşanı, Ankara Keçisi ve Ankara Güvercini ile Ankara’ya ait 12 tane çiçek türü ile burası müstesna bir alan oldu” ifadelerini kullandı.

Öğrenciler, Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin ile hatıra fotoğrafı çektirerek alandan ayrıldı.