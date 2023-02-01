Endonezya, Bursa'da tanıtılacak

Endonezya Ankara Büyükelçiliği ve Bursa Kent Konseyi’nin destekleriyle düzenlenen Endonezya’dan bir kültür şenliği olan ’Eve Yolculuk’ programı, 06 Şubat Pazartesi günü saat 19.00’da Merinos AKKM Orhangazi Salonu’nda yapılacak.

Bursa Kent Konseyi, Bursa’ya çeşitli ülkelerden iş, aile, eğitim, geçici koruma ve zorunlu göç gibi nedenlerle gelen yabancı kökenli kişilerin kent hayatına katılımı sürecine destek vermek amacıyla çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Bursa Kent Konseyi’nin destekleriyle Endonezya Ankara Büyükelçiliği’nin organizasyonu ile Endonezya’dan bir kültür şenliği olan ’Eve Yolculuk’ programı 06 Şubat Pazartesi günü saat 19.00’da Merinos AKKM Orhangazi Salonu’nda düzenlenecek. Program çerçevesinde düzenlenecek fotoğraf sergisi, geleneksel danslar, geleneksel kıyafet gösterisi ile Bursa’da Endonezya rüzgarı esecek.

Bursa Kent Konseyi Başkanı Şevket Orhan, “Endonezya Ankara Büyükelçimizin katılımı ile ‘Endonezya tanıtım’ programını Merinos AKKM’de gerçekleştireceğiz. Bu program sayesinde Endonezya kültürü Bursa’ya taşınmış olacak. 06 Şubat Pazartesi günü eğlenceli vakit geçirmek isteyen tüm hemşerilerimizi ‘Endonezya’ tanıtım programına davet ediyorum” dedi.