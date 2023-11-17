Endonezya'da '100 Yılda Türkiye ve Gelecek Vizyonu' ele alındı

Endonezya’nın başkenti Cakarta’da, Yunus Emre Enstitüsü tarafından “100 Yılda Türkiye ve Gelecek Vizyonu” konulu seminer düzenlendi.

Cakarta’da Yunus Emre Enstitüsü’nün ev sahipliği yaptığı seminerde konuşan Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu, Türkiye ve Endonezya arasındaki ilişkilere değinerek, “Türkiye ve Endonezya arasındaki ilişkiler 1530’lu yıllarda başlamış ve zamanla pek çok alanda yapılan yardımlar ve iş birlikleriyle daha da güçlenmiştir” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin 400 yıl önce Endonezya’ya yardım gönderdiğini ve bu yardımın büyük bir kısmının askeri yardımlardan oluştuğunu kaydeden Rektör Afyoncu, “Türkiye tarafından insansız hava araçlarının Endonezya’ya ihraç edilmesi, iki ülkenin tarihi ilişkilerinin tekrar canlandırılması açısından önemli bir fırsattır” dedi.

Türkiye’nin savunma sanayisindeki başarısı nedeniyle Türkçe öğrendi

Cakarta Yunus Emre Enstitüsü’nün Türkçe kurslarına katılan Yüzbaşı Kevin Armando Siagian, Türkiye’nin savunma sanayii sektöründe gerçekleştirdiği atılımlar ve savunma sanayisinde yakalanan ivmenin Endonezya’ya aktarılması gerektiğini belirterek, Türkçe öğrenme sebepleri arasında Türkiye’nin bu alandaki başarısının da etkili olduğunu söyledi.

Endonezya Savunma Bakanlığından Albay Tommy Anderson ise Türk kültürünü ve Türkçeyi Cakarta Yunus Emre Enstitüsü aracılığıyla keşfettiğini belirterek, Endonezya’da düzenlediği kültürel etkileşim faaliyetlerinden dolayı Enstitüye teşekkürlerini iletti.

Cakarta Yunus Emre Enstitüsü Koordinatörü Dr. Cemal Şahin, son yıllarda Türkiye ile Endonezya arasındaki ilişkilerin daha da güçlendiğini ifade ederek, Yunus Emre Enstitüsü olarak iki ülke arasındaki kültürel ilişkileri pekiştirmeye yönelik faaliyetlerini sürdüreceklerini kaydetti.

Seminer, davetlilere Türk mutfağından lezzetlerin ikram edilmesi ile sona erdi. Etkinliğe Endonezya Savunma Bakanlığının üst düzey yetkilileri, Türkiye’nin Cakarta Büyükelçisi Talip Küçükcan, Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu, Cakarta Yunus Emre Enstitüsü Koordinatörü Dr. Cemal Şahin ve yerel kurumların temsilcileri başta olmak üzere çok sayıda kişi katıldı.