Endonezya'nın 78'inci Kurtuluş Günü Ankara'da kutlandı

Endonezya’nın 78’inci Kurtuluş Günü, Ankara Büyükelçiliğinde düzenlenen diplomatik resepsiyon ile kutlandı.

Endonezya’nın Ankara Büyükelçiliğinde ülkenin 78’inci Kurtuluş Günü dolayısıyla resepsiyon düzenlendi. Endonezya Büyükelçisi Lalu Muhammed İkbal’in ev sahipliğinde düzenlenen programa Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Mehmet Kacır, Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Dışişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Kemal Bozay, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve Türkiye’de yaşayan Endonezyalılar ile çok sayıda davetli katıldı.

"10 milyar dolarlık ticaret hedefimize ulaşmak için hep birlikte gayret gösteriyoruz"

Endonezya halkının bağımsızlığının 78. yıl dönümünü kutlayarak konuşmasına başlayan Bakan Kacır, "15. yüzyıldan beri Türkiye-Endonezya ilişkileri iki ülke halkı arasında fiziki mesafelerden asla etkilenmeyen dostluk ve yakınlık hissiyatı, zor zamanlarda dostlarımızın yanında yer alma anlayışı sayesinde kuvvetli bir zemine oturmuştur. Geçtiğimiz şubat ayında ülkemizde yaşanan deprem felaketi sonrasında Endonezya hükümeti ve halkının göstermiş olduğu dayanışma ve sundukları destek bu kuvvetli bağların açık ispatıdır. Uluslarımız arasındaki derin dostluk bağlarının gelecekteki işbirliğimize ışık tutacağından eminim. Ortak stratejik hedeflerimiz oldukça bu bağ daha da kuvvetlenecek. Dünyada siyasi ve ekonomik güçlüklerin tırmanışa geçtiği bu dönemde iş birliğimizin barış, refah ve istikrara katkıda bulunmasını temenni ediyorum. Liderlerimiz tarafından belirlenen 10 milyar dolarlık ticaret hedefimize ulaşmak için hep birlikte gayret gösteriyoruz. Ayrıca, ikili ilişkilerimizin önemli bir boyutunu oluşturan savunma sanayi alanında, önemli bir sinerji yakaladık. Büyük işbirliklerinin arefesindeyiz" dedi.

"Türkiye’de her zaman güzel anılar ile hatırlanacaksınız"

Endonezya’nın Ankara Büyükelçisi Lalu Muhammed İkbal’in görev süresinin gelecek hafta dolacağını hatırlatan Bakan Kacır, "Kardeşim İkbal, görev süreniz boyunca ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin gelişimine çok değerli katkılarda bulundunuz. Türkiye’de her zaman güzel anılar ile hatırlanacaksınız. Yeni görevinizde şimdiden başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

"Çeşitliliğimizi bir zenginlik olarak görüyoruz"

Büyükelçi İkbal ise, "Endonezya deneysel bir ulustur, çünkü 17 Ağustos 1945’de bağımsızlığımız ilan edilmeden önce Endonezya diye bir ülke yoktu. Biz herhangi bir krallığın mirasçısı değiliz. Bizler Nusantara takımadalarına yayılmış yüzlerce irili ufaklı krallıktan oluşan yeni bir ulusuz. Farklı etnik gruplardan ve kültürlerden oluşuyoruz. Çeşitlilik ulus olarak DNA’mızda var. Çeşitliliğimizi bir zenginlik, bir varlık olarak görüyor ve bundan gurur duyuyoruz" dedi.