İstanbul Taksim'de etkili olan kar yağışı ortalığı beyaza büründürürken Endonezyalı turistlerin kar sevinci kameraya yansıdı.

Yusuf Eker
Yusuf Eker
İstanbul’un baz bölgeleri yeni yılın ilk gününde karla kaplandı. O noktalardan biri de megakentin turistik bölgesi Taksim oldu. Taksim, kar yağışının etkisini artırmasıyla karla kaplandı. İstanbul’a gelen Endonezyalı turistlerin sevinci de kameraya yansıdı. Yılbaşı tatili için geldikleri öğrenilen turistler kar manzarası karşısında sevinç çığlıkları attı.

