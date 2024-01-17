Endoskopide yeni yöntem: 'Kapsül Endoskopi'

İnce bağırsak hastalıklarının tespit edilmesinde kullanılan kapsül endoskopi yöntemi ile ilgili Gastroenteroloji Uzmanı Uzm. Dr. Mehmet Gök bilgilendirmelerde bulundu.

İnce bağırsak hastalıklarının tespit edilmesinde kullanılan kapsül endoskopi yöntemi ile endoskopi artık çok kolay. “Kapsül Endoskopisi” ile daha geniş bir kapsama alanına ulaşıldığına dikkat çeken Çamlıca Erdem Hastanesi Gastroenteroloji Uzmanı Uzm. Dr. Mehmet Gök yöntem ile ilgili bilgilendirmelerde bulundu. İnce bağırsaktaki polip, kanser ya da başka anormal oluşumların incelenip teşhis koyulmasında kullanılan yeni yöntemlerden biri olan “Kapsül Endoskopi”nin kolay ve etkili gelişmiş sağlık teknolojilerinden olduğunu söyleyen Uzm. Dr. Mehmet Gök ayrıca yöntemin birçok hastalığın tanımlanmasında yardımcı olduğunu söyledi.

Öncelikli olarak kapsül endoskopinin ne amaçla yapıldığını sıralayan Uzm. Dr. Mehmet Gök, “Nedeni belirlenemeyen demir eksikliği anemisi, nedeni belirlenemeyen karın ağrısı, crohn hastalığı tanısı ve tedavisinin izleminde, çölyak hastalığı tanısı, tedavinin etkinliğinin ve komplikasyonlarının (yan etkilerinin) izleminde, ince bağırsak tümörlerinin tanısında, nedeni belirlenemeyen mide-bağırsak sistem kanamaları gibi sağlık sorunlarında bu endoskopi yöntemini kullanıyoruz” dedi.

Kapsül endoskopi nasıl uygulanır?

Kapsül endoskopinin nasıl uygulandığını da aktaran Mehmet Gök, hasta bir gün önce yapılan bağırsak temizliği sonrası aç karnına uygulama yapılacak olan gastroenteroloji bölümüne gider. Kapsülü yutturmadan önce hastaya sensör içeren yelek veya kemer giydirilir. Daha sonra kapsül bir bardak suyla poliklinik şartlarında hastaya yutturulur. Kapsülü yuttuktan 2 saat sonra su içilmesine ve 4 saat sonra ise çorba gibi hafif sulu gıdaya izin verilir. Hasta bu arada günlük yaşantısına devam eder, bu süreyi evinde geçirebilir. Kapsül, markasına göre saniyede 2-6 arasında resim kaydetmekte ve 10-12 saat arasında çekim yapabilmektedir. Hasta kapsülü ortalama 72 saat içinde dışkılama ile dışarı atar” dedi.

Kapsül endoskopi hangi durumlarda yapılmaz?

Son olarak herkese uygulanan bir yöntem olmadığının da altını çizen Gök, “İnce bağırsak darlığı durumunda kesinlikle yapılmamalıdır. Kesin olmamakla birlikte gebelik, kalp pili, yutma problemi olanlarda da yapılmamakta. Fakat klinik önem durumuna göre hasta onayı alındıktan sonra yapılabilmektedir. Kapsül, 2 yaş üstü çocuklarda da yapılabilmektedir” diyerek sözlerini sonlandırdı.