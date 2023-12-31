Enerji Bakanı Bayraktar 'Önümüzdeki yılda artan enerji fiyatlarından vatandaşları korumaya devam edeceğiz'

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Yeni yıla girerken vatandaşlarımızın doğalgaz maliyetlerinden, elektrik maliyetlerinden etkilenmemesi adına desteklerimiz devam ediyor. Herhangi bir fiyat artışı olmadı, inşallah bizde imkan ve kabiliyetlerimizle önümüzdeki yılda elimizden gelen bütün gayreti göstererek artan enerji fiyatlarından vatandaşları korumaya devam edeceğiz” dedi

Dün Silivri’de bulunan Silivri Yer Altı Gaz Depolama Tesisi’nde incelemelerde bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, bugün de TEİAŞ Trakya Yük Tevzi İşletme Müdürlüğünü ziyaret etti. Merkez kontrol odası başta olmak üzere tesisi gezen Bayraktar, çalışanların yeni yılını tebrik ederken yetkililerden bilgi aldı. Tesis gezisinin ardından konuşma yapan Bayraktar, enerji arz güvenliği, yenilenebilir enerji çalışmaları ve enerji maliyetleri hakkında açıklama bulundu.

Enerji ihtiyacının karşılanması için durmadan çalışıldığını belirten Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, “Bugün Türkiye’nin elektrik şebekesinin en önemli tesislerinden birindeyiz, Trakya Yük Tevzi Merkezi’ndeyiz. Elektrik elbette hayatımızın her alanında 7/24, yılın 365 günü ihtiyaç duyduğumuz, sonraki süreçte daha da ihtiyaç duyacağımız önemli bir alan. Bu alanın yönetildiği, kalbi diyeceğimiz alandayız. Burada çalışmalarımız hem ekibimizin, hem sistemimizin önümüzdeki yıla, 2024 yılına hazırlıklarını yerinde görmek vesilesiyle buraya geldik. Enerjide görünmez kahramanlarla burada bir aradayız. Bu arkadaşlarımız 7/24 demeden, yaz kış demeden, tatil dinlemeden görevlerinin başındalar. Ülkemizin, vatandaşlarımızın kaliteli, kesintisiz ve güvenilir şekilde enerjilerini tedarik etmek için gece gündüz faaliyet gösteriyorlar, gayret gösteriyorlar. Ben onlara bu vesile ile bir kez daha teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum” dedi.

Türkiye’nin dünyadaki en büyük elektrik şebekelerinden birine sahip olduğunu belirten Bayraktar, “Elbette ki Türkiye’nin şebekesi çok büyük, dünyanın 6. en büyük şebekesi. Geçtiğimiz yıl 106 bin megavat büyüklüğünde kurulu güce ulaştık ve yaklaşık 1 milyon 500 bin kilometrelik iletim ve dağıtım şebekemiz var. Dolayısıyla bunun yönetilmesi büyük bir efor, büyük bir gayret istiyor. Türkiye’nin her yerinde, 81 ilinde yaklaşık 21 bin arkadaş bugün sahada, bugün ve bundan sonraki günlerde de sahada olacak. Biz herhangi bir kesintiye, kısıntıya sebebiyet vermeden arz güvenliğini temin ederek bu faaliyetlerimizi yürütmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Yenilenebilir enerji alanında da çalışmaların devam edeceğini belirten Bakan Bayraktar, “Önümüzdeki süreçte tabi bu elektriğin daha yenilenebilir kaynaklardan sağlanması için gayretlerimize, çalışmalarımıza devam ediyoruz. 2024 yılında da bu çalışmalarımız devam edecek. Hedefimiz her yıl 5 bin megavatlık kurulu bir yenilebilir enerji gücünü devreye alabilmek. İnşallah bu hedefimize de ulaşacağız. Bu tabi ki elektriğin tüketicileri doğru şekilde, sorunsuz şekilde, kesintisiz şekilde ulaşmasına da gayret edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Enerji arzı ve maliyetleri konusuna da değinen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, “‘Türkiye Vizyonunun’ ilk yılı ve dolayısıyla bizde hedeflerimiz için durmadan çalışmaya devam edeceğiz. Dün Silivri’de ki doğalgaz depolarımızı, oradaki arz güvenliğimizi yerinde inceledik. Bu akşam Gabar’a gidiyoruz, Gabar’da petrol üretimimizin yapıldığı kuyularda çalışanlarla sondaj faaliyetlerinin başında olacağız. Bu anlamda özveriyle çalışmalarını yürüten arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Yeni yıla girerken vatandaşlarımızın doğalgaz maliyetlerinden, elektrik maliyetlerinden etkilenmemesi adına desteklerimiz devam ediyor. Herhangi bir fiyat artışı olmadı, inşallah bizde imkan ve kabiliyetlerimizle önümüzdeki yılda elimizden gelen bütün gayreti göstererek artan enerji fiyatlarından vatandaşları korumaya devam edeceğiz” dedi.