Enerji içeceği yüklü tır devrildi, kupa şahlandı

Gebze-Orhangazi-İzmir Karayolu, Gedelek viyadüğü yakınlarında meydana gelen trafik kazasında Bursa istikametine gitmekte olan enerji içeceği yüklü bir tır kontrolden çıkarak önce bariyerlere çarptı ardından sürüklenerek devrildi. Kupasının şaha kalktığı kaza sonrasında sürücü hafif yaralanırken, tır dorsesindeki yaklaşık 25 ton enerji içeceği yola saçıldı.

Kaza sabah 08.30 sıralarında Gebze-Orhangazi-İzmir otoyolu Orhangazi Gedelek Viyadüğü yakınlarında meydana geldi. Alınan bilgilere göre İstanbul’dan Bursa istikametine doğru gitmekte olan Ali Güler (28) idaresindeki 41 AIY 410 plakalı enerji içeceği yüklü bir tır Gedelek Viyadüğü yakınlarında henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıktı.

Şaha kalktı

Yolun sağındaki bariyere çarpan tır daha sonra yol ortasına devrilerek sürüklenerek orta refüje çarptı. Kaza sonrasında tırın kupası şaha kalkarken, tır dorsesinde bulunan yaklaşık 25 ton enerji içeceği yola saçıldı. Kaza sonrasında olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevkedildi. Hafif yaralı olan tır sürücüsü Ali Güler ambulansla Gemlik Devlet Hastanesine kaldırılarak burada tedavi altına alındı.

Trafik iki şeritten verildi

Kaza nedeniyle otoyolun Bursa istikameti iki şeritten sağlanmaya çalışırken yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Yola saçılan enerji içecekleri çalışanlar tarafından yol kenarına toplanırken, enerji içecekleri bir başka kamyona aktarıldıktan sonra tır vinç yardımı ile bulunduğu yerden kaldırıldı. Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.