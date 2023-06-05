Enerji sektörü sıfır karbon için Dünya Çevre Günü'nde kampta buluşuyor

Enerji sektörünün üst düzey yöneticileri, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Sıfır Karbon Okuryazarlığı: Dijital İçerik Geliştirme Kampı’nda üniversiteli gençlerle buluşuyor.

İki gün boyunca sürecek kampta 20’den fazla üniversite öğrencisi projeleriyle yarışacak. Üniversitelerin İletişim, Eğitim ve Güzel Sanatlar Fakülteleri’nden katılacak öğrenciler tarafından hazırlanan projeler; enerji sektör temsilcileri ve akademisyenler tarafından oluşturulan jüri tarafından değerlendirilecek. TED Üniversitesi’nde gerçekleşecek kamp ile kamu, özel sektör ve STK temsilcilerini bir araya gelecek.

Elektrik Üretim AŞ Genel Müdürü Dr. İzzet Alagöz’ün yanı sıra Uludağ Elektrik Genel Müdürü Ali Eryaman Aytac, Jeotermal Enerji Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kında ve TED Üniversitesi Rektörü İhsan Sabuncuoğlu konuşmacı olarak katılacak.

Ostim Enerjik, EÜAŞ ve TESAB işbirliğiyle gerçekleşen kampa, Uludağ Elektrik, Eksim Holding, JED, Dicle Elektrik ve Artı Enerji de sponsor olarak destek veriyor.

120 üniversite öğrencisine sıfır karbon eğitimi

İklim değişikliği ve iklim krizi ile literatüre giren kavramların görselleştirilerek tanıtılması, Türkiye’nin sıfır karbon hedefleri doğrultusunda bilgilendirici içerikler üretilmesi ve iklim değişikliği kapsamında toplumda somut davranış değişikliği potansiyeli olan dikkat çekici dijital tasarımların ve platformların üretilmesi amacıyla ortaya çıkan, ‘UNDP Sıfır-Karbon Okuryazarlığı: Dijital İçerik Geliştirme Kampı ve Araştırma Projesi’ EÜAŞ’ın öncülüğünde, TESAB, OSTİM Enerjik ve OTÜ paydaşlığında Mayıs 2022’de UNDP Türkiye tarafından hayata geçti.

Proje kapsamında Mayıs 2022 - Mayıs 2023 tarihleri arasında Yaşar Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi ve Ege Üniversitesi’nden 120’den fazla iletişim Fakültesi öğrencisine yüz yüze ve online olarak belirlenen eğitimler verildi.