Enerji sektöründe geleceğin teknolojisi Türkiye'den ihraç edilecek

Hayata geçirdiği başarılı çalışmalara bir yenisini daha ekleyerek adından söz ettirmeye devam eden ESKA tarafından milli sermaye ile üretilen ‘Akıllı Doğalgaz Sayacı’ Paris’te doğalgaz sektörünün global ölçekteki devlerinin katıldığı fuarda büyük ilgi gördü.

Doğalgazın kullanıcılara doğru ve güvenli şekilde ulaşmasına yardımcı olan çeşitli gaz ekipmanlarını yüksek doğruluk sınıfı ile üreten ESKA, Sakarya’da 1’nci OSB’de yer alan tesislerinden dünyanın birçok ülkesine gönderdiği doğalgaz ekipmanları ile şehrin önde gelen firmaları arasında yer alıyor. Enerji sektörüne yaptığı teknoloji yatırımları, yüzde yüz Türk mühendisliği ve Sanayi Bakanlığı onaylı Ar-Ge Merkezi’nin araştırmaları ile hayata geçirdiği başarılı çalışmalara bir yenisini daha ekleyen firma adından söz ettirmeye devam ediyor. Son olarak yüzde yüz yerli ve milli sermaye ile geliştirilerek, Türk mühendislerinin eseri olan ‘Akıllı Doğalgaz Sayacı’nı üreten ESKA, başarılı çalışmalarına bir yenisini daha ekledi.

Paris’te tanıtılan ürüne dünya devleri hayran kaldı

Enerji ve doğalgaz sektörüne yön veren firma tarafından üretilen ‘Akıllı Doğalgaz Sayacı’, doğalgaz sektörünün global ölçekteki devlerinin katıldığı Enlit Europe 2023 fuarında tanıtıldı. Paris’te ESKA Genel Müdür Yardımcısı M. Murat Çalapkulu ile ESKA Genel Müdür Yardımcısı Cem Kasap’ın ev sahipliğini yaptığı fuarda düzenlenen lansman ile tanıtılan ürüne, dünya devleri hayran kaldı. Ayrıca düzenlenen lansmanı; bir önceki dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Nevzat Şatıroğlu, Gazbir Başkanı Yaşar Arslan ile birlikte yerli ve yabancı bir çok sektör profesyoneli takip etti.

“Bu başarı tüm Türk halkının başarısıdır”

ESKA Gaz Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı M. Murat Çalapkulu yaptığı açılış konuşmasında, “Tanıtımını bugün sizlerle birlikte gerçekleştirdiğimiz yüksek teknoloji ürünümüz olan ‘Akıllı Doğalgaz Sayacı’; yüzde yüz yerli ve milli sermaye ile geliştirilen, Türk insanının, Türk çalışanının, Türk mühendisinin alın teri, emeği olan bir üründür. Bu başarı tüm Türk halkının başarısıdır” dedi.

“Bayrağımızı gururla dalgalandırmaya devam edeceğiz”

1968’den bugüne enerji sektörüne hizmet ettiklerini aktaran Çalapkulu, “Enerji sektöründe Sakarya’nın ve ülkemizin potansiyelini, sektörde söz sahibi ülkelere kanıtlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. 1968 yılından bugüne geniş ürün gamı ile enerji sektörüne hizmet eden ESKA, aradan geçen yarım asırda yüksek teknoloji ürünlerini imal etme yeteneğine kavuşmuş ve Dünya’ya pazarlama başarısını göstermiş bir Türk şirketidir. İlk günkü heyecanla, enerjimizi kaybetmeden ülkemizi Global Enerji Sektöründe tanıtmaya, bayrağımızı gururla dalgalandırmaya devam edeceğiz” diye konuştu.