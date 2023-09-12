Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Demircan Kırklareli'nde

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Zafer Demircan, Kırklareli Valisi Birol Ekici'yi makamında ziyaret ederek enerji yatırımları hakkında bilgi aldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Demircan Kırklareli'nde
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Zafer Demircan, Kırklareli Valisi Birol Ekici’yi makamında ziyaret ederek enerji yatırımları hakkında bilgi aldı.

Ziyaret programları çerçevesinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Zafer Demircan, Kırklareli Valisi Birol Ekici’yi ziyaret etti. Anı defterini imzalayan Bakan Yardımcısı Demircan, kısa bir ziyaret gerçekleştirdiğini ifade ederek kentin enerji yatırımları hakkında Vali Ekici’den bilgi aldığını söyledi.

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Demircan, yapımı devam eden güneş enerji santrali için destek sağlayacaklarını belirterek santralin açılışını da beraber yapacaklarını aktardı.