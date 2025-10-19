Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar: 'Enerjide tam bağımsız bir Türkiye hedefine doğru ilerliyoruz'

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Ülke olarak enerjide tam bağımsız bir Türkiye hedefine doğru ilerliyoruz. Hızla artan enerji talebini ’2053 net sıfır emisyon’ vizyonumuzla uyumlu şekilde karşılamak için yoğun bir çaba gösteriyoruz. Rüzgar ve güneşte 37 bin megavat olan kurulu gücümüzü 2035’te 120 bin megavata çıkaracağız. Yine 2035 yılına kadar hidrojen üretimi için elektrolizör kapasitesini 5 bin megavata, depolama kapasitemizi 34 bin megavata çıkarmayı hedefliyoruz" dedi.

Uluslararası Sıfır Atık Forumu’nun kapanış oturumu olan ödül töreni, İstanbul Şişli’deki bir otelde geçekleştirildi. Programda konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, hızla artan enerji talebini ’2053 net sıfır emisyon’ vizyonuyla uyumlu şekilde karşılamak için yoğun bir çaba gösterdiklerini belirterek,

"Ülke olarak enerjide tam bağımsız bir Türkiye hedefine doğru ilerliyoruz. Hızla artan enerji talebini ’2053 net sıfır emisyon’ vizyonumuzla uyumlu şekilde karşılamak için yoğun bir çaba gösteriyoruz. Bu kapsamda enerji verimliliği, yenilenebilir enerji, yerli kaynakların kullanımı, nükleer ve hidrojen gibi yeni teknolojiler temel öncelik alanlarımızı oluşturuyor. Enerji ve maden kaynaklarımızı verimli, çevreye duyarlı, sürdürülebilir ve azami yerlilikle değerlendirerek ülkemizin kalkınmasına maksimum katkıyı sağlamayı amaçlıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Rüzgar ve güneşte 37 bin megavat olan kurulu gücümüzü 2035’te 120 bin megavata çıkaracağız"

2035 yılına kadar hidrojen üretimi için elektrolizör kapasitesini 5 bin megavata, depolama kapasitesini 34 bin megavata çıkarmayı hedeflediklerini ifade eden Bakan Albayrak, "İnsanı ve çevreyi merkeze alan, enerji ve madencilikte dönüşümü gerçekleştirmiş, net ihracatçı, kaynak ve teknolojide yetkin bir Türkiye idealimiz var. Bu yıl içinde Türkiye Kritik ve Stratejik Madenler Raporumuzu yayımladık. Türkiye için Karbondioksit Tutma ve Değerlendirme Teknolojileri Yol Haritası ve Uygulama Planı, Türkiye Güneş Enerjisi Teknolojileri Yol Haritası, Türkiye Offshore Rüzgar Yol Haritası ve Hidrojen Eylem Planı üzerinde de çalışıyoruz. Rüzgar ve güneşte 37 bin megavat olan kurulu gücümüzü 2035’te 120 bin megavata çıkaracağız. Yine 2035 yılına kadar hidrojen üretimi için elektrolizör kapasitesini 5 bin megavata, depolama kapasitemizi 34 bin megavata çıkarmayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

"12 bin 747 hektarlık alanda 23 milyon 400 bin fidan toprakla buluştu"

Türkiye Geneli Rehabilite Edilmiş Maden Sahaları ile Madencilik Sosyal Sorumluluk Çalışmalarının Tespiti Projesi’ni yürüttüklerini söyleyen Bakan Albayrak, "Geri kazanımı sağlanan malzemeler; baraj, gölet, yol gibi altyapı projelerinde etkin biçimde kullanılıyor. Sadece 2024 yılında 19,6 milyon ton pasa değerlendirildi ve yaklaşık 80 milyon liralık ekonomik fayda üretildi. Sürdürülebilir madenciliğin en önemli unsurlarından biri olarak rehabilitasyon çalışmalarını görüyoruz. İki yılı aşkın süredir Türkiye Geneli Rehabilite Edilmiş Maden Sahaları ile Madencilik Sosyal Sorumluluk Çalışmalarının Tespiti Projesi’ni yürütüyoruz. Proje kapsamında bugüne kadar 53 ilde 182 maden sahasında rehabilitasyon süreçleri tamamlandı. Böylece 12 bin 747 hektarlık alanda 23 milyon 400 bin fidan toprakla buluştu" dedi.

