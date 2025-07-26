Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar'dan Kırklareli'ne ziyaret

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Kırklareli'nde ziyaretlerde bulundu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar'dan Kırklareli'ne ziyaret
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Kırklareli’nde ziyaretlerde bulundu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Kırklareli’nde ziyaretlerde bulundu. Bayraktar, ilk olarak Kırklareli Valisi Uğur Turan’ı makamında ziyaret etti. AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam da Bakan Bayraktar’a eşlik etti.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb

Daha sonra Bayraktar, Halk Eğitimi Merkezi’nde düzenlenen Türkiye Yüzyılında Enerji konulu programa ve İl Danışma Meclisi toplantısına katıldı.