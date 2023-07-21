Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar: (TotalEnergies ile Rönesans Holding ortaklığı) 'Bu bir ilk adım'

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, TotalEnergies ile Rönesans Holding arasında sağlanan ortaklığa ilişkin, "Bu anlaşma ve yatırım hedefi, ekonomimize, enerji sektörümüze duyulan güvenin bir göstergesidir. Bizler de Bakanlık olarak, bu yatırımların en kısa sürede tamamlanması için yatırımın her aşamasında, farklı kurumlardan ihtiyaç duyulan tüm izinlerde gerekli her türlü desteği sağlayacağız. Bu nedenle bugün burada oluşturulan birlikteliği ilk adım olarak değerlendiriyoruz. Ortaya konan 1000 megavat ulaşma hedefinin en kısa zamanda 5 bin megavat olarak güncellenmesi gerektiğine inanıyorum" dedi.

Dünyanın büyük enerji şirketleri arasında yer alan TotalEnergies ile Rönesans Holding arasındaki ortaklık anlaşması imzalandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ve Fransa’nın Türkiye Büyükelçisi Hervé Magro’nun katılımıyla gerçekleşen törende, ortaklık anlaşması Rönesans Holding Başkanı Erman Ilıcak ve TotalEnergies Doğalgaz, Enerji ve Yenilenebilir Enerji Başkanı & Yönetim Kurulu Üyesi Stéphane Michel tarafından imzalandı.

Toplantıda konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Total Energies’nin Rönesans Holdingle ülkemizin yenilenebilir enerji sektörüne yapacağı yeni yatırımlar için bir aradayız. Bu anlaşma ve yatırım hedefi, ekonomimize, enerji sektörümüze duyulan güvenin bir göstergesidir. Bizler de Bakanlık olarak, bu yatırımların en kısa sürede tamamlanması için yatırımın her aşamasında, farklı kurumlardan ihtiyaç duyulan tüm izinlerde gerekli her türlü desteği sağlayacağız. Bu nedenle bugün burada oluşturulan birlikteliği ilk adım olarak değerlendiriyoruz. Ortaya konan 1000 megavat ulaşma hedefinin en kısa zamanda 5 bin megavat olarak güncellenmesi gerektiğine inanıyorum" dedi.

Bayraktar: “Son 20 yılda yenilenebilir enerjide kaynaktan teknolojiye büyük bir atılım yaptık”

Yenilenebilir enerji, artan talebe karşı enerji arz güvenliğine katkı sağlayan, fiyatları daha rekabetçi kılan ve dışa bağımlılığı azaltan bir alan olduğunu vurgulayan Bakan Bayraktar, “Aynı zamanda, Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu 2053 karbon nötr ülke olma hedefi doğrultusunda, yenilenebilir enerji Türkiye’nin iklim değişikliğiyle mücadele hedefleriyle de uyumlu. Türkiye son 20 yılda yenilenebilir enerjide kaynaktan teknolojiye kadar büyük bir atılım yaptı. Bugün kurulu gücümüzün yaklaşık yüzde 55’i yenilenebilir enerji kaynaklarından oluşuyor. Bu anlamda, dünyada 12’nci Avrupa’da 5’inci sıradayız. Geçtiğimiz Şubat’ta ilan ettiğimiz Türkiye Ulusal Enerji Planındaki hedefimiz, 2035 yılında kurulu güç içerisinde yenilenebilir enerjinin payını yüzde 65 seviyelerine çıkarmak. Bunun için, önümüzdeki 12 yıl boyunca her yıl 3 bin megavat Güneş, bin 500 megavat Rüzgar ve toplam 5 bin megavat denizüstü rüzgar olmak üzere tüm yenilenebilir kaynaklarımızı devreye almak ve ekonomimize kazandırmak istiyoruz. Yenilenebilir enerji yatırımlarına hız verirken bütüncül bir yaklaşım ile söz konusu teknolojileri kritik madenlerden ekipman üretimine, Ar-Ge’den insan kaynağı yetiştirmeye kadar geniş bir ekosistemde ele alıyoruz” şeklinde konuştu.

"Suudi Arabistan, Katar ve BAE ile enerji iş birliklerine gideceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Körfez ziyaretinde Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri ile birçok anlaşmaya imza attığını belirten Bakan Bayraktar, “Bu üç ülke ile önümüzdeki dönemde yenilenebilir başta olmak üzere, enerjinin diğer alanlarında önemli iş birliklerine gideceğiz. Bugün de Fransa’nın büyük şirketlerinden biri olan ve son dönemde petrol ve gaz şirketinden enerji şirketine dönüşen, Total Energies’nin Rönesans Holdingle ülkemizin yenilenebilir enerji sektörüne yapacağı yeni yatırımlar için bir aradayız. Bu anlaşma ve yatırım hedefi, ekonomimize, enerji sektörümüze duyulan güvenin bir göstergesidir. Bizler de Bakanlık olarak, bu yatırımların en kısa sürede tamamlanması için yatırımın her aşamasında, farklı kurumlardan ihtiyaç duyulan tüm izinlerde gerekli her türlü desteği sağlayacağız. Bu nedenle bugün burada oluşturulan birlikteliği ilk adım olarak değerlendiriyoruz. Ortaya konan 1000 megavat ulaşma hedefinin en kısa zamanda 5 bin megavat olarak güncellenmesi gerektiğine inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Ilıcak: “Ortaklığımız hem sektör hem de Türkiye için büyük öneme sahip”

Rönesans Holding Başkanı Erman Ilıcak imza töreninde yaptığı konuşmada, TotalEnergies ile gerçekleştirdikleri ortaklık ile Türkiye’nin yeşil enerji dönüşümüne öncülük etmekten gurur duyduklarını söyledi. Rönesans Holding olarak yaptıkları her işte daha iyisini hedefleyerek, dünyada örnek gösterilen birçok projeye ve yatırıma imza attıklarını hatırlatan Erman Ilıcak, “30 ülkedeki şirketlerimiz ile ciromuzun yüzde 70’ine yakınını yurtdışındaki faaliyetlerimizden elde ederken, yatırımlarımızı büyük oranda Türkiye’de gerçekleştiriyoruz. Elbette tüm bu işleri yaparken bizim için en önemli konulardan biri iş ortaklarımız ile sürdürdüğümüz uzun süreli ilişkiler oldu. Uluslararası iş ortaklıklarımızı ve finansman oluşturma kabiliyetimizi, ülkemize değer katmak için daha önce ortaya koymuştuk. Şimdi aynı yetkinliği enerji alanında kullanıyor ve Total Energies ile yenilenebilir enerji alanında güçlerimizi birleştiriyoruz. TotalEnergies’in yenilenebilir enerji alanında büyümek için Türkiye’yi ana ülkelerden biri, Rönesans’ı da iş ortağı olarak seçmesi sadece bizim için değil, sektörümüz ve ülkemiz için çok değerli. Bu güç birliğinin Türkiye’de yenilenebilir enerji alanında bugüne kadar yapılmış en büyük iş ortaklıklarından biri olması da bizi ayrıca mutlu ediyor” dedi.

“Yeni teknolojileri ve yatırım fırsatlarını yakından takip edeceğiz”

Rönesans Enerji’nin kurulduğu günden bu yana sadece yenilenebilir enerjiye yatırım yaptığını ifade eden Erman Ilıcak, “Rönesans Enerji’nin bugüne kadar oluşturduğu yüzde 100 yeşil enerji portföyü ve 5 yıllık detaylı yatırım planı, Türkiye enerji sektörünün gelişmiş yapısı, büyüme potansiyeli ve Rönesans Enerji’nin bu potansiyeli en iyi şekilde değerlendirecek şirketlerden biri olması, bu ortaklığın gerçekleşmesindeki önemli faktörler oldu. Bunların sonucunda, bugün burada dünyanın en büyük enerji şirketlerinden TotalEnergies ile önemli bir ortaklığa imza attık. Bu ortaklıkla yeşil enerji dönüşümü ile ilgili yeni teknolojileri ve dikey entegrasyon yatırım fırsatlarını da yakından takip ederek, faaliyet gösterdiğimiz tüm alanlarda olduğu gibi enerji iş kolunda da ülkemize öncülük edeceğiz” diye konuştu.

“Türkiye’deki yatırımlarımız 2028 yılında 10 milyar Euro’yu aşmış olacak”

2023’ün kendileri açısından son derece anlamlı bir yıl olduğunu sözlerine ekleyen Ilıcak, “Bir yandan Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yılının coşkusunu yaşarken, bir yandan da Holding olarak 30’uncu kuruluş yıl dönümümüzü kutluyoruz. Şirketimizin kuruluş yıl dönümünde böylesine bir ortaklıkla tarihe not düşmekten mutluyuz. Bu süreçte biz kendimizi hiçbir zaman sadece bir yatırım ya da müteahhitlik şirketi olarak görmedik. Uluslararası finansman oluşturma kabiliyetimizi müteahhitlik ve diğer tecrübelerimizle birleştirmeyi başardık. Böylece ülkemizi gururlandıracak, ekonomisine değer katacak stratejik ve öncü projelere imza atmayı başardık. Rönesans Holding olarak birikimimizi ve sermayemizi çoğunlukla yurt dışındaki projelerimizden elde ediyoruz. Edindiğimiz bu birikim ve sermayeyi uluslararası ortaklarımız ile birlikte ülkemize ve insanımıza istihdam sağlayan yatırımlara dönüştürdük. Bu yatırım miktarı bugün itibarıyla 7 milyar eurodan fazla. Farklı iş kollarındaki yatırımlarımız ile 2028 itibarıyla ülkemizde gerçekleştirdiğimiz toplam yatırım tutarının 10 milyar Euro’yu aşmasını bekliyoruz” diye konuştu.

“2040 yılında net sıfır emisyona ulaşmayı hedefliyoruz”

Rönesans’ın yeni dönem yolculuğunda, sürdürülebilirliği en önemli değer olarak gördüklerinin altını çizen Ilıcak sözlerini şöyle noktaladı: “Geleceğe adım atarken de sürdürülebilir bir geleceği garanti altına almak için de kararlıyız. Rönesans Holding olarak, dünyada kabul gören 2050 yılından tam 10 yıl önce, 2040 yılında, toplam emisyonumuzu net olarak sıfıra indirmeyi hedefliyoruz. Bu hedef doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürürken 2030 yılı için ara bir hedef belirledik ve 2022 yılına göre emisyonlarımızı yüzde 55 azaltmayı tüm paydaşlarımıza taahhüt ettik. Rönesans Enerji de bugüne kadar olduğu gibi yüzde 100 yeşil enerji portföyü ile büyümeye devam edecek, fosil kaynaklı hiçbir enerji üretim santrali geliştirmeyeceğiz. Yatırımlarımıza ağırlıklı rüzgar ve güneş enerjisi yatırımları ile devam edeceğiz. Bu açıdan, Rönesans Enerji, bizim sürdürülebilirlik taahhütlerimizin de en büyük itici gücü olacak” diyerek sözlerini tamamladı.