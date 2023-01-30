Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: 'Karadeniz gazı 30 yıllık ihtiyacımızı karşılayacak'

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, ’Karadeniz gazı şu anki rezerviyle 30 yıllık ihtiyacımızı karşılayacak büyüklükte. Yeni keşiflerle inşallah bu süre daha da uzayacak. Türkiye Yüzyılı, enerjide bağımsızlığın yüzyılı olacak’’ dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı himayelerinde ve Albayrak Medya öncülüğünde gerçekleşttirilen ’Enerjide Türkiye Yüzyılı Zirvesi’ne katıldı. Bakan Dönmez programda yaptığı konuşmada, doğal kaynak keşiflerinin devamı geldikçe vatandaşa indirim olarak yansıyacağını ifade etti. Bakan Dönmez, Umman ile yeni bir gaz anlaşması yapılacağını da duyurdu. Bakan Dönmez, "Umman’dan yıllık 1,4 milyar metreküplük gaz tedarik edeceğiz, anlaşmamız 10 yıl geçerli olacak" dedi.

"Karadeniz gazı şu anki rezerviyle 30 yıllık ihtiyacımızı karşılayacak büyüklükte"

Karadeniz gazına ilişkin konuşan Bakan Dönmez, ’Karadeniz gazı şu anki rezerviyle 30 yıllık ihtiyacımızı karşılayacak büyüklükte. Yeni keşiflerle inşallah bu süre daha da uzayacak. Doğal gaz iletim, dağıtım, depolama işleri en az 50 yıla hatta daha fazlasına tekabül ediyor. Yenilenebilir enerji hakeza her bir tesisin en az 30-35 yıllık kullanım ömrü var’’ dedi.

"Karadeniz gazı doğalgazda dışa bağımlılığımızı azaltacak"

Türkiye Yüzyılı, enerjide bağımsızlığın yüzyılı olacak. Bunun için bütün plan ve programlarımızı hazırladık. Karadeniz gazının ilk fazı Mart ayında devreye girecek. Tam kapasite üretimde inşallah gaz ihtiyacımızın dörtte birini buradan karşılayacağız. Bu Türkiye’nin gaz ithalatının dörtte bir oranda azalması demek. Bu, Türkiye’nin gaz müzakeresi yaparken elinin daha güçlü olması demek. Gaz merkezi olma hedefine yürüyen Türkiye’nin piyasada daha fazla kaynak çeşitliliği oluşturması demek Türkiye’nin enerjide bağımsızlık hedefinin en önemli argümanlarından biri yerli gazımız. Biliyorsunuz doğal gazda dışa bağımlılık oranımız yüzde 95’lerin üzerinde. Karadeniz gazı bu yükü zaman içerisinde hafifletecek inşallah’’ diye konuştu.

Bakan Dönmez, "Denizden gelecek gazı karada işleyecek Doğal Gaz İşleme Tesisimizin inşasının da yüzde 90’ını tamamladık. Tesisin devreye alınması için gerekli fonksiyon testlerine de aşama aşama başladık. Yine ocak ayında deniz tabanındaki montaj çalışmaları tamamlanarak, orada da ilk test çalışmalarına başladık. Fatih Sondaj Gemimiz Türkali-11 kuyusundaki sondajını tamamladı. Böylece Faz-1 için gereken bütün kuyuların sondajını tamamlamış olduk. Yavuz, Türkali- 5 kuyusunda üst tamamlama, Kanuni de Türkali-10 kuyusunda yakın zamanda alt tamamlama operasyonlarını bitirecek" ifadelerini kullandı.

"Müjdelerin devamı geldikçe ve dünyadaki fiyat oynaklığı azalmaya başladıkça bunları indirim olarak vatandaşlarımıza da yansıtacağız"

Yeni sondaj çalışmalarının olacağını da söyleyen Dönmez, "Çaycuma-1 kuyusundaki keşfin ardından o bölgede de yeni sondaj çalışmalarımız olacak. Bölgeye komşu benzer yapıdaki diğer jeolojik sahalarda yapacağız bu sondajları. Oralardan da inşallah milletimize yeni müjdeler vermeyi umut ediyoruz. İnşallah bu müjdelerin devamı geldikçe ve dünyadaki fiyat oynaklığı azalmaya başladıkça bunları indirim olarak vatandaşlarımıza da yansıtacağız. Geçtiğimiz hafta sanayinin kullandığı doğal gaza yüzde 13,10; elektrik amaçlı doğal gazda da yüzde 16,67 oranında indirim yaptık. 2022 Kasım’dan bu yana sanayinin kullandığı doğal gazda toplam yüzde 24,5 ila yüzde 38 oranında bir indirim oldu. Bu durumun tabi önce üretim maliyetlerinde ve en nihayetinde de enflasyonda da bir düşüşe yol açmasını bekliyoruz’’ ifadelerini kullandı.

"Umman’dan yıllık 1,4 milyar metreküplük gaz tedarik edeceğiz’’

Umman ile gaz anlaşması yapılacağını da duyuran Bakan Dönmez, "Umman ile yeni bir gaz alım anlaşması imzalıyoruz. Umman’dan yıllık 1,4 milyar metreküplük gaz tedarik edeceğiz ve anlaşmamız 10 yıl geçerli olacak. Geçtiğimiz ay Bulgaristan ile 2035’e kadar sürecek yıllık yaklaşık 1,5 milyar metreküplük gaz tedarik anlaşması imzaladık. Bu kapasite Bulgaristan’ın yıllık gaz tüketiminin yaklaşık yüzde 30’una denk geliyor. 13 yıllık sürede Bulgaristan’a toplam 20 milyar metreküplük bir gaz akışı olacak. Bulgaristan’ın yanı sıra Kuzey Makedonya, Romanya ve Moldova ile de benzer süreçleri yürütüyoruz. Yeni yatırımlarla bölge ülkelerine çok kısa bir sürede 3 kata kadar doğal gaz tedarikinde artış potansiyelimiz var’’ şeklinde konuştu.

"Doğalgazda ve elektrikte sübvansiyonlar yapılıyor’’

Bakan Dönmez, "KOBİ ve hanelerde doğalgaz ve elektrikte sübvansiyonlar yapılıyor. Önümüzdeki aylarda enerji maliyetleri netleşecek. İndirimler de maliyet düşüşü olduğunda vatandaşlara yansıtılacaktır’’ diye konuştu.