Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan enerji girişimcilerine davet

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı enerji girişimcilerine yönelik yaptığı paylaşımda, Girişimci Proje ve Finansman Platformu’nu (GPFP) hayata geçirdiklerini bildirerek girişimcileri platformun parçası olmaya davet etti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı sosyal medya hesabından enerji girişimcilerine yönelik bir paylaşım yaptı. Bakanlığın açıklamasında enerji girişimcilerine çağrıda bulunularak, "Enerji ve maden teknolojilerinde üretim, iletim, dağıtım, ticaret ve dijitalleşme gibi alanlarda çalışan girişimcilerimizi desteklemek, yönlendirmek ve birlikte çalışmak amacıyla Girişimci Proje ve Finansman Platformu’nu (GPFP) hayata geçiriyoruz. Bu platformla birlikte girişimcilerimizin taleplerini dinleyeceğiz, makro gelişmeler, politika öncelikleri ve destekleri aktaracağız, Ürünlerini tanıtmalarına ve pazar, finansman, yatırım bulmalarına imkân sağlayacağız, eğitim, ihale ve hizmet duyurularını paylaşacağız, kamu alımları ve uluslararası finansman fırsatlarına erişim sunacağız. Enerji girişimcilerimizi bu yapının parçası olmaya davet ediyoruz" ifadelerine yer verildi.