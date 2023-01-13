Enerjinin kahramanları Uludağ'da kar mesaisinde

Uludağ’da beklenen karın etkisini göstermeye başlamasıyla UEDAŞ ekiplerinin nöbeti de başladı. Kesintisiz enerji için çalışan ekipler, sezon boyunca 7/24 nöbette olacak.

Türkiye’nin önemli kış turizmi merkezlerinden olan Uludağ’da yoğun kar yağışının etkisiyle yaşanabilecek herhangi bir arızalara karşı UEDAŞ ekipleri, enerji sürekliliğini sağlamak için çalışıyor. Arıza merkezinden gelen bildirimlerle yola çıkan ekipler, bölgelere Jandarma Arama Kurtarma ekiplerinin de desteğiyle ulaşım sağlıyor.

Güvenilir ve kesintisiz enerji için 7/24 çalışan UEDAŞ ekipleri, 30 kilometrelik enerji hattının ve yaklaşık 10 megawatt enerji yükünün olduğu zirvede araç ulaşımına uygun olmayan hatlara yaya ilerleyerek müdahale ediyor.