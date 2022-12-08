Enerjisa dağıtım şirketlerinden Mobil Eğitim Merkezi Projesi

Enerjisa dağıtım şirketleri, dağıtım hizmeti verdiği 14 ilde mesleki eğitim faaliyetleri kapsamında elektrik-elektronik alanında öğrenim gören öğrencilere ve alan öğretmenlerine yönelik eğitim vermeye devam ediyor. 2018’den beri yürütülen projede 11 şehirde 5 binden fazla öğrenciye ulaşıldı.

Enerjisa Dağıtım Şirketleri, Başkent EDAŞ, AYEDAŞ ve Toroslar EDAŞ, dağıtım hizmeti verdiği 14 ilde mesleki eğitim faaliyetleri kapsamında 2018 yılından beri Milli Eğitim Bakanlığı ile iş birliğine devam ediyor. Mobil Eğitim Merkezi Projesiyle elektrik dağıtım sektörü mühendis, teknisyen ve tekniker adaylarına tanıtılıyor ve gelişimlerine katkı sağlanması amaçlanıyor.

Sektörde bir ilk olan ve gençlerin kariyer gelişimlerine destek olma amacıyla geliştirilen proje, 11 ilde yaklaşık 5 binden fazla öğrenciye ulaştı. İstanbul, Hatay, Mersin, Adana, Gaziantep, Ankara, Bartın, Karabük, Çankırı, Kastamonu ve Kırıkkale’de devam eden proje, teknik konular kadar iş sağlığı güvenliği eğitimlerini de kapsıyor.

Enerjisa Dağıtım Şirketleri Genel Müdürü Oğuzhan Özsürekci, “Türkiye’de sektörde ilk olan projemiz mobil eğitim merkezimiz ile eğitimleri çalışanlarımızın lokasyonlarına taşıyarak, eğitim alanında önemli bir adım attık. Mobil Eğitim Merkezimiz ise sahada tüm donanımlarıyla çalışmalarına devam ediyor. Teknik Gelişim ekiplerimizin desteği ile sektörün geleceği olan gençlere uygulamalı olarak dağıtım sektörünün çalışma prensiplerini göstermeyi ve onlara sektörümüzü tanıtmayı önemsiyoruz. Bu kapsamda 2018 yılında MEB ile imzaladığımız protokolle nitelikli işgücü oluşturmaya yönelik bir adım atmıştık. Kamu kuruluşu ve özel sektör arasında atılan bu büyük adımla bugüne kadar 5 binden fazla öğrenciye ulaşmanın ve gelişimlerine fayda sağlayacak bir eğitimin parçası olmanın gururunu yaşıyoruz” dedi.