Enerjisa'dan Balıkesirli çocuklara basketbol kampı

Balıkesir’de Enerjisa Üretim ve Güler Legacy destekleriyle 8-14 yaş arası çocuklara yönelik düzenlenen basketbol kampı sona erdi. Kamp sonunda çocuklara basketbol topu hediye edildi.

2019 yılında hayata geçirdiği Basketbol Kamp projesiyle bu zamana kadar Türkiye genelinde 2 bini aşkın çocuğu basketbolla tanıştıran Enerjisa Üretim, Balıkesir’de düzenlediği basketbol kampında da sona gelindi. Enerjisa Üretim, Balıkesir’de 65 öğrencinin katılım sağladığı Basketbol Kampı, Balıkesir Kurtdereli Kapalı Spor salonunda düzenlenen etkinlikle sona erdi. Öğrencilerin antrenman çalışmalarıyla başlayan etkinlik, kampta dereceye giren öğrencilere ödül verilmesiyle devam etti. Düzenlenen ödül töreninin ardından kampa katılan öğrencilere basketbol topu hediye edildi.

Düzenlenen etkinliğin ardından açıklamalarda bulunan Enerjisa Üretim Sürdürülebilirlik Mentoru Mehmet Eynehan, “Enerjisa Üretim olarak bugün gerçekleştirdiğimiz basketbol kampları için buradayız. 2019 yılından bu yana Türkiye genelinde gerçekleştirdiğimiz kamplardan 2 binin üzerinde öğrencimiz yararlandı. Bugünde burada 65 çocuğumuz bizlerleydi. Türkiye’nin birçok ilinde basketbol kampı gerçekleştirdik. Hatta birçok ilde birden fazla basketbol kampı düzenledik. Bu basketbol kamplarımız çocuklarımıza basketbol yetkinliklerini yani top sürme, şut atma, oyunu okuma gibi özelliklerin yanı sıra kendi hayatlarında da kullanabilecekleri takım arkadaşlığı, iletişim gibi konularda büyük faydasının olacağını düşünüyoruz. Enerjisa olarak Güler Legacy ile gerçekleştirdiğimiz iş birliğinden de çok memnunuz gururluyuz ve devamını getireceğiz” şeklinde konuştu.

Güler Legacy Kurucu Ortağı ve Eski Basketbolcu Muratcan Güler ise yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Enerjisa Üretim ve Güler Legacy olarak 3 senedir bu tarz çocuklara erişim sağlamaya çalışıyoruz. Burada önemli olan çocukların hem firmayı tanımaları hem basketbolu sevmeleri, basketbolu tanımaları. Biz bu yaptığımız organizasyonlardan dolayı Güler Legacy ailesi olarak çok büyük bir mutluluk duyuyoruz. Enerjisa Üretime de desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Öğrencilerimize karne hediyesi olarak top dağıttık. Türkiye’nin birçok ilinde de bu çalışmaları devam etmek istiyoruz.”

Enerjisa Üretim tarafından düzenlenen etkinliğe ayrıca Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Özalp katıldı.