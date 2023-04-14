Enerjisa'dan enerji verimliliği alanında iş birliği

Brisa fabrikalarında, Enerjisa Enerji’nin İşimin Enerjisi çatısı altında uygulanacak olan enerji verimliği uygulamalarının ekonomik ömrü boyunca toplamda 2,4 milyar TL’lik tasarruf sağlaması bekleniyor.

Enerji şirketi Enerjisa Enerji ile Sabancı Holding ve Bridgestone Corporation iştiraki, lastik sektörüne sürdürülebilirlik alanında öncülük edenlerden Brisa, İzmit ve Aksaray fabrikalarında enerji verimliliği sağlamak üzere harekete geçti. İş birliği kapsamında sağlanacak finansman ve performans modeliyle tesislerin tüm ısıtma ve soğutma sistemlerini dönüştürerek daha verimli hale getirecek projenin Enerji Performans Sözleşmeleri imzalandı.

Enerjisa Enerji CEO’su Murat Pınar ve Brisa CEO’su Haluk Kürkçü’nün bir araya gelerek imzaladığı anlaşma ile beraber, Brisa’nın İzmit ve Aksaray fabrikalarının doğal gaz ve su tüketimleri azalacak, enerji verimliliği sağlanacak ve sürdürülebilirlik hedeflerine katkı verilecek.

Sistemin ekonomik ömrü boyunca 2,4 milyar TL’lik rekor tasarruf sağlanacak

Yapılan açıklamaya göre, her fabrikanın kendi iç süreç ve teknolojisine özel olarak tasarlanmış ısı pompaları sayesinde, lastik markasının İzmit ve Aksaray fabrikalarında yıllık olarak 117 milyon TL’lik enerji tasarrufu ve 2,2 milyon TL’lik su tasarrufu sağlanması öngörülüyor. Bu tasarruf tutarının ise enerji verimliliği uygulamalarının ekonomik ömrü boyunca net bugünkü değer olarak (NBD) toplamda 2,4 milyar TL tasarrufa ulaşması bekleniyor. Bu anlaşma enerji maliyetlerinin en büyük kalemlerden biri olduğu üretim ekonomisinde, sektöre örnek olacak bir iş birliği oluşuyor.

İşimin Enerjisi çatısı altında, 2022 yılında başlanan ve 2023 yılında devreye alınacak yenilenebilir enerji ve verimlilik projeleriyle 68 bin tonun üzerinde karbon salımı önleneceğini belirten Murat Pınar sözlerine şöyle devam etti: “Her geçen gün artan enerji ihtiyacı, gerek enerji verimliliği gerekse enerji tasarrufunu bir zorunluluk haline getirdi. Enerjinin bu derece ön plana çıktığı bir noktada enerji verimliliğinin sağlanması, enerji üretimi - iletimi ve tüketimi alanında yapılacak çalışmaların bir bütün olarak ele alınmasını gerektirmektedir. Şirket olarak İşimin Enerjisi çatısı altında sorumluluklarımızın bilinciyle enerji verimliliği uygulamalarını müşterilerimiz ile buluşturuyoruz. Bu uygulama kapsamında sektörde rol model olan; yenilikçi, etki odaklı ve sürdürülebilir ürün ve hizmetler geliştiriyoruz.

Daha iyi bir gelecek hedefiyle yürüttüğümüz enerji verimliliği alanındaki iş birliklerimize Brisa ile devam etmekten son derece memnunuz. Bu projede kurulum tamamlandıktan sonra Brisa İzmit fabrikasında 21 ay süresince, lastik markasının Aksaray fabrikasında ise 15 ay süresince performans garantisi vererek sistemin işletilmesinden, bakımından ve veriminden şirket olarak biz sorumlu olacağız. Geliştirdiğimiz model sayesinde projelerin mühendislik çözümü ve finansmanı da yine şirketimiz tarafından sağlanacak olup, lastik markasının İzmit ve Aksaray fabrikalarına kurulacak ısı pompası fabrikanın ilerleyen dönemdeki ihtiyaçları göz önüne bulundurularak gerekli genişleme altyapılar hazırlanarak kurulacaktır. Bu şekilde bakıldığında hem tasarruf sağlayan, hem kendi kendini ödeyen, hem de sözleşme sonunda tamamen müşteriye kalan ve tüm bu süreçlerde de Enerjisa’nın uzman kadrosunun her aşamasıyla bizzat ilgilendiği bir model.”

Isı pompası kurulumları ile yılda 6 bin 666 hanenin ısınma ihtiyacı, 458 hanenin ise su ihtiyacı kadar tasarruf sağlayacak

Brisa fabrikalarına kurulacak ısı pompası sistemleri ile yakıt kaynaklı karbon salımında azaltım sağlanacağını belirten Haluk Kürkçü, “Şirket olarak iki fabrikamızla birlikte Türkiye’nin sanayide ve üretimde öncü şirketlerinden biriyiz. Hemen hemen her üretim faaliyetinin enerji tüketimi ile ilgisini göz önünde bulundurduğumuzda, enerjinin verimli kullanılmasının, sürdürülebilir kalkınmanın ön koşullarından biri olduğu bilinci ile hareket ediyoruz. Enerji verimliliği projeleri bizim için iklim değişikliği ile mücadele kapsamında belirlediğimiz hedeflerimize ulaşmada da en büyük önceliklerimizden bir tanesi. 2050’de net sıfır emisyon hedeflerimize giderken karbonsuzlaşma yol haritamızda bu denli büyük bir adım atmış olmaktan gurur duyuyoruz. İş birliğimiz kapsamında enerji şirketinin kuracağı ısı pompası sayesinde fabrikalarımızda kullanılan soğutma sisteminden açığa çıkan ısı, ısıtma olarak fabrikalarımıza geri kazandırılacak ve böylece doğal gaz ve su kullanımından tasarruf sağlanmış olacak. Proje sayesinde yılda 4 kişilik 6 bin 666 hanenin ısınma ihtiyacı, 458 hanenin ise su ihtiyacı kadar tasarruf sağlayacağız. Projemiz her iki fabrikamızda da yıl sonuna doğru devreye girecek. Bu iş birliği kapsamında emek veren tüm Brisa ve Enerjisa ekiplerini kutluyorum” dedi.

Sürdürülebilirlik adına öncü adımlar atmaya devam edeceklerinin altını çizen Kürkçü, “Şirketimizde her işi düşünmeye sürdürülebilirlik ile başlıyoruz. Sürdürülebilirliği düşük karbon ekonomisine geçiş, düşük temas ekonomisine geçiş ve sosyal-kültürel dönüşüm olmak üzere üç ana odakta ele alıyoruz. Bu kapsamda; emisyon azaltım hedeflerimizi 1,5 derece senaryosuna göre hesapladık. Karbon Saydamlık Projesi (CDP) inisiyatiflerinden Bilim Temelli Hedefler Girişimi’ne onaylattık. Hedefimiz; 2030 yılına kadar doğrudan emisyonlarımızı yüzde 56 azaltmak ve 2050’de net sıfıra ulaşmak” şeklinde konuştu.