Enerjisa elektrikli araçlar ve farklı şarj tedarikçileri için ortak buluşma noktası olan Charging Hub'ı kuruyor

Huawei teknolojisi ile sektördeki en hızlı şarj imkanını sunan ve farklı markalara ait şarj cihazlarını tek bir platformda buluşturan Charging Hub’ın çatısı tamamen güneş panellerinden oluşacak ve kendi enerjisini üreten bir model olarak öne çıkacak. Enerjisa Üretim, Charging Hub için yenilenebilir enerji santrallerinde üretilen elektrikten yeşil enerji sertifikası da sağlayacak.

İstanbul Ataşehir’de başlayan pilot çalışmanın öncelikli olarak Enerjisa Üretim’in rüzgar santrali yatırımlarının bulunduğu bölgeler ve şehirlerde yaygınlaşması planlanıyor. Yeni kurulacak olan Charging Hub’lar, müşterilere market, kafe ve dinlenme alanı gibi sosyalleşebilecekleri alanlar da sunacak. Projenin teknoloji ortağı Huawei, geliştirdiği 720 kw’lık FusionCharge sıvı soğutmalı yüksek hızlı güç ünitesi ile ultrahızlı şarj imkanı sağlayacak. Geliştirilen teknolojik altyapı, iş ortağı Zebra Elektronik dağıtıcıları ile sadece binek ve SUV araçların şarjlarıyla sınırlı olmayıp, hafif ticari ve ağır ticari segmentlerdeki araçların da hızlı şarj edilmesine imkan tanıyacak. Ayrıca güneş enerjisi ve enerji depolama sistemleri ile entegre edilebilen yüksek hızlı şarj altyapısı sayesinde şarj gücü ihtiyaca göre dinamik olarak ayarlanabilecek ve dağıtıcılar arasında paylaşılabilecek. Bu sayede şebeke kullanımı azalacak ve şarj eş zamanlılığı önemli ölçüde artacak. 10 yıl kullanım ömrüyle yüksek verimli, hızlı ve güvenilir şarj imkanı sağlayan FusionCharge sıvı soğutmalı güç ünitesi, artan elektrikli araç penetrasyonu ile oluşan beklenmedik şebeke yüklenimlerinin önüne geçecek. Şarj tesislerinin temelini oluşturması beklenen ünite ile operatörler ve taşıyıcılar, şarj tesisi işletme ve bakım maliyetlerinden tasarruf ederken kullanıcılar daha iyi bir şarj deneyiminden yararlanacak.

“Charging Hub bütün şarj istasyonlarının bir nevi buluşma noktası gibi olacak”

Enerjisa Üretim CEO’su İhsan Erbil Bayçöl, "Bizim için keyifli bir gün. Enerjisa Üretim, tüm Türkiye’nin yüzde 5’e yakın elektrik ihtiyacını karşılayan büyük bir enerji üretim filosuna sahip olan bir organizasyon. 5 farklı teknolojide işletme halinde 26 adet santralimiz var. Devam eden yatırımlarla çok kısa sürede, 2 sene zarfı içerisinde işletme halinde olacak santral sayımız 40’a çıkacak. En büyük gücümüz elbette ki yenilebilir enerji santrallerimiz. Bu santrallerle Türkiye’nin sanayisinin ana çözüm ortağıyız. Aynı zamanda şarj istasyonlarında da onların yeşil enerji tedarik güvencesi olacağız. ’Charging Hub’ bütün şarj istasyonlarının bir nevi buluşma noktası gibi olacak. Arkasında yenilebilir enerji gücümüzle konumlanacağız. Aynı zamanda sunabileceğimiz dijital çözümlerle konumlanmış olacağız. Orayı olabildiğince dijital kabiliyetlerimizle zengin tutmak istiyoruz. Çözüm ortaklarımızdan bir tanesi de Huawei oldu. Huawei’nin kurmuş olduğu ’Charging Hub’a kazandırdığı güç sayesinde çok daha rekabetçi, çok daha kısa sürede elektrikli araçların şarj edilmesi mümkün. Hatta Huawei’nin söylemiyle bir çay ya da kahve içme süresinde aracınız neredeyse yüzde 80 seviyesinde menziline uygun vaziyette şarj etmiş olacaksınız. Yeter ki aracınız da o teknolojiyi destekliyor olsun” diye konuştu.