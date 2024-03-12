Enerjisa Enerji, 2023 yılında bir önceki yıla göre yatırımlarını üç kat arttırdı

Sürdürülebilirliği stratejisinin merkezine koyarak, insan ve teknoloji odağıyla daha akıllı ve yeşil bir dünyaya katkı sunmak için projeler üreten elektrik dağıtım, perakende satış ve müşteri çözümleri şirketi Enerjisa Enerji, 2023 yılında da önemli bir finansal performans sergiledi.

Yüzde 20’si halka açık ve ana sermayedarları Sabancı Holding ve E.ON olan Enerjisa Enerji, 8 Mart tarihinde güçlü mali tablolarını kamuoyuna açıkladı. Şirket, 2023 yılında hedefleri ile uyumlu olarak enflasyon muhasebesi öncesi konsolide Faaliyet Gelirlerini geçen yıla göre yüzde 38 artırarak 20,8 milyar TL’ye çıkardı. Aynı metrik enflasyon muhasebesi sonrası ise 26,9 milyar TL olarak gerçekleşti.

Şirket, yatırımlarını dağıtım iş kolunun yanı sıra müşteri çözümleri ve Eşarj ile devam ettirerek, 2023 yılının tamamında geçen yıla göre yaklaşık üç kat artırarak 15.7 milyar TL’ye ulaştı. Böylece yüksek enflasyon ve faiz oranlarının getirdiği zorlu süreçlere rağmen tüm paydaşlarına verdiği sözü tuttu.

“2023 yılında yaşadığımız zorluklar tüm paydaşlarımıza verdiğimiz sözleri tutmamıza engel olamadı”

2023 yıl sonu finansal sonuçlarını değerlendiren Enerjisa Enerji CEO’su Murat Pınar, “2023 yılı tüm finansal sonuçların ötesinde ülkemiz ve dünya için çok farklı zorlukları barındıran bir sene oldu. Ancak bu zorluklar karşısında ekiplerimizin dayanıklılığı ve iş modelimizin gücü sayesinde tüm paydaşlarımıza karşı verdiğimiz sözümüzü tutmamıza engel olamadı. Daha iyi bir gelecek için yeni enerji dünyasına öncülük etme vizyonumuz doğrultusunda ilerlemeye devam ediyoruz. Geçirdiğimiz deprem felaketlerine rağmen faaliyet gösterdiğimiz şehirlerde şebeke, teknoloji, E-mobilite ve müşteri çözümleri alanlarındaki yatırımlarımızı 3 kat artırdık. Bu kapsamda yatırımlarımız yılın tamamında 15.7 milyar TL’ye ulaştı. 2024 yılında da yatırımlarımıza ve topluma fayda sağlayacak projeler üretmeye, iş birlikleri geliştirmeye, tüm paydaşlarımız ve ülkemiz için değer oluşturmaya devam edeceğiz” dedi.

Enerjisa Enerji CFO’su Dr. Philipp Ulbrich ise, “2023 yılında özellikle faaliyet bölgemizde gerçekleşen deprem felaketlerinin ardından yaraları sarmak ve bölge alt yapısının yeniden inşası için sahada var gücümüzle çalıştık ve çalışmaya devam ediyoruz. İçinde bulunduğumuz yüksek enflasyon ortamında, özellikle düzenlemeye tabi olan bazı maliyetlerimizin yönetimi konusunda zorluklar yaşamaktayız. Bu zorluklara rağmen, şirket olarak verimliliği artırma yönünde sürekli çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 2023 yılı içerisinde zorlu ortama rağmen tüm iş kollarımızda hedeflerimize ulaştığımızı belirtmekten memnuniyet duyuyorum. Sürdürülebilir yatırım planımız sayesinde yıllık bazda net kârımız 2023’te hedeflerimiz ile uyumlu olarak yüzde 30’dan fazla artarak 5,8 milyar TL’ye ulaştı. Aynı metrik enflasyon muhasebesi sonrası ise 3,4 milyar TL olarak gerçekleşti.

Yılın geri kalan döneminde uzun vadeli kredi süreçleri için çok uluslu kuruluşlarla süreçlerimizi sürdürürken, finansman ihtiyaçlarımız için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.