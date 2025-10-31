Enerjisa Enerji, 2025'in ilk dokuz ayında finansal gücünü ve yatırım ivmesini korudu

Bu yılın ilk dokuz ayında güçlü finansal sonuçlar elde eden elektrik dağıtım ve perakende satış şirketi Enerjisa Enerji, dayanıklı iş modeli ve disiplinli yatırım yaklaşımıyla zorlu makroekonomik koşullara rağmen operasyonel gelirlerini reel olarak yüzde 7 artırarak 42,6 milyar TL’ye ulaştırdı.

2025’in ilk dokuz ayında dayanıklı iş modeli ve yatırım disipliniyle istikrarlı büyümesini sürdüren Enerjisa Enerji, finansal sonuçlarını yatırımcıları ile paylaştı. Şirketin operasyonel gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre reel olarak yüzde 7 artışla 42,6 milyar TL’ye ulaşırken, özellikle dağıtım iş kolundaki güçlü performans bu büyümenin temelini oluşturdu. Disiplinli borçlanma stratejisi doğrultusunda, aynı dönemde 15,9 milyar TL tutarında tahvil ihracı gerçekleştiren şirket, piyasaya göre avantajlı maliyetlerle finansman sağladı.

Dağıtım iş kolunda kalite ve verimlilik odaklı büyüm

Yapılan açıklamaya göre, şirketin büyümesine en yüksek katkı, her zaman olduğu gibi elektrik dağıtım iş kolundan geldi. Düzenlemeye Tabi Varlık Tabanı ve Yatırım hacmi yıl sonu hedefleriyle uyumlu şekilde ilerledi. Dağıtım iş kolu, 2025’in ilk dokuz ayında stratejik şebeke yatırımlarını sürdürdü. Sürdürülebilir büyümesini yatırımlarıyla destekleyen Enerjisa Enerji, altyapı modernizasyonu ve akıllı şebeke yatırımlarının etkisiyle yatırımlarını 11,2 milyar TL seviyesine çıkardı. AYEDAŞ, Başkent EDAŞ ve Toroslar EDAŞ aracılığıyla hizmet verdiği 14 ildeki kalite göstergeleri iyileşmeye devam ederken, dijitalleşme yatırımları da şebeke güvenilirliğini artırdı.

Yatırımlar yıl sonu hedefleriyle uyumlu ilerliyor

Açıklamaya göre, elektrik dağıtımın yanı sıra perakende satış iş kolunda operasyonlarını başarıyla sürdürmeye devam ediyor. Tüm iş kollarında faaliyetlerini başarı ile yürüten şirket, 2025 yılına ilişkin finansal beklentilerini değerlendirdi. 52-57 milyar TL Operasyonel Gelir, 21-24 milyar TL Yatırım ve 80-90 milyar TL Düzenlemeye Tabi Varlık Tabanı hedeflerini teyit etti. 2025 yılı içerisinde planlı yatırım kararlarının güncellenmesiyle, yıl sonuna kadar Baz Alınan Net Kar’ın yaklaşık 7,5 milyar TL seviyesine ulaşması bekleniyor. Bu görünüm, şirketin Türkiye’nin enerji altyapısına yaptığı uzun vadeli yatırımların sürdürülebilir biçimde devam ettiğini ve finansal sağlamlığın korunduğunu gösteriyor.

"Yıl sonu yatırım planlarımızı öngördüğümüz aralıkta sürdürmeye devam ediyoruz"

Küresel ölçekte enerji arzı, iklim hedefleri ve dijital dönüşüm arasındaki dengenin giderek daha karmaşık hâle geldiğinin altını çizen Enerjisa Enerji CEO’su Murat Pınar, "Böylesi bir dönemde başarı; dayanıklı bir iş modeline, doğru yatırımları zamanında yapma kabiliyetine ve güçlü bir insan kaynağına dayanıyor. Şirket olarak, dağıtım iş kolumuzda yürüttüğümüz altyapı modernizasyonu, dijitalleşme ve kalite odaklı yatırımlarla yalnızca bugünün ihtiyaçlarını değil, geleceğin enerji sistemini de sahada inşa ediyoruz. Müşteri Çözümleri şirketimiz ile yenilenebilir enerjiye, enerji verimliliğine ve Eşarj aracılığıyla e-mobiliteye yaptığımız yatırımlar, Türkiye’nin enerji dönüşümüne hız kazandırırken; finansal disiplinimiz yatırımcılarımıza uzun vadeli güven sunmaya devam ediyor. Tüm bu adımlar, ‘herkes için daha iyi bir gelecek’ vizyonumuzu sahada gerçeğe dönüştürmemizi sağlıyor" şeklinde konuştu.

"Finansal disiplinimiz yatırımcılarımıza uzun vadeli güven sunmaya devam ediyor"

Yıl boyunca yatırım planlarını öngörülen aralıkta sürdürmeye devam edeceklerini vurgulayan Enerjisa Enerji CFO’su Philipp Ulbrich, "Zorlu makroekonomik koşullara rağmen şirket, finansal sağlamlığını ve kredibilitesini koruyarak yılın ilk dokuz ayında plan ve hedeflerinin üzerinde çok güçlü bir performans sergiledi. Disiplinli borçlanma stratejimiz sayesinde 2025’in ilk dokuz ayında 15,9 milyar TL tutarında tahvil ihracı gerçekleştirdik ve piyasa ortalamasının oldukça altında bir finansman sağladık. Net Finansal Borç / Son 12 Aylık Operasyonel Gelir oranımız 1,0x seviyesinde korunurken, serbest nakit akışımız -2,9 milyar TL’ye iyileşti. Finansal kuruluşların bize duyduğu güven sayesinde, geçtiğimiz hafta uluslararası finans kuruluşlarından 340 milyon ABD doları tutarında uzun vadeli bir finansman sağlamayı başardık. Düzenli temettü politikamız, yatırım ve gelir hedeflerimizi tutarlı biçimde gerçekleştirme kabiliyetimizle birleşerek, hem yatırımcılarımıza hem de kreditörlerimize uzun vadeli güven sunmaya devam ediyor. Bu performans, hem finansal disiplini ve karlı büyümeyi merkeze alan yönetim yaklaşımımızın somut bir yansımasıdır" dedi.