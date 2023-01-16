Enerjisa Enerji'den çocuklar için 'Daha İyi Bir Gelecek' konulu öykü yarışması

En iyi dağıtım hizmeti vermek hedefiyle çalışmalarını yürüten Enerjisa Dağıtım Şirketleri Başkent EDAŞ, Ayedaş ve Toroslar EDAŞ’ın 13 yıl önce hayata geçirdiği “Enerjimi Koruyorum” sosyal sorumluluk projesi kapsamında çocuklar için düzenlenen öykü yarışmasının ikincisi başlıyor.

Uluslararası ödüllü “Enerjimi Koruyorum” sosyal sorumluluk projesi kapsamında ilki geçtiğimiz yıl düzenlenen ‘Kısa Öykü Yarışması’nın ikincisi için geri sayım başladı. Türkiye çapında düzenlenecek yarışmanın bu yılki teması “Herkes İçin Daha İyi Bir Gelecek” olarak belirlendi. Çocuklar hayal güçlerini kullanarak; dünya üzerinde yaşayan tüm canlıları, çevremizi korumanın, kaynaklarımızı verimli kullanmanın, hep birlikte temiz bir çevrede, sağlıklı, mutlu ve iyi şekilde yaşamanın akıllarında neler canlandırdığını yazıya dökecek. Çocuklar, “Herkes İçin Daha İyi Bir Gelecek”in düşünü kurup, öyküsünü yazacak.

Öyküler önce yazı sonra ses olacak

Bu sene ikincisi düzenlenen kısa öykü yarışmasına, Türkiye çapında bütün illerden Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmi ve özel ilkokulların üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencileri katılabilecek. Çocukların, “Herkes İçin Daha İyi Bir Gelecek” düşüyle yazacakları kısa öykülerini, 10 Şubat’a kadar yarışma jürisinin değerlendirmesi için e-posta yoluyla göndermeleri gerekiyor.

Enerjisa Kısa Öykü Yarışması’nda seçici kurul tarafından belirlenecek 10 öykü, seslendirme sanatçıları tarafından seslendirilerek QR kodla zenginleştirilmiş özel bir kitap olarak tasarlanacak. Hazırlanan kitap, 23 Nisan 2023 Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda çocuklara armağan olarak gönderilecek.

Çocuklar “Enerjiyi Korumayı” öğreniyor

2010 yılından bu yana çocuklarda enerji verimliliği konusunda farkındalık oluşturmayı amaçlayan “Enerjimi Koruyorum” projesi, Milli Eğitim Bakanlığı ile imzalanan protokol sonrasında başladı ve bu kapsamda günümüze kadar 14 ilde, 750 okuldan 300 binden fazla öğrenciye eğitim verildi. Proje kapsamında ilkokul öğrencilerine, Enerjisa gönüllü çalışanları enerji verimliliği ile ilgili eğitim sunumu gerçekleştiriyor, ardından da profesyonel oyuncularla tiyatro oyunu sergileniyor.

Enerji verimliliği eğitimleri; alışkanlıkların, çevre ve tasarruf konusunda farkındalığın oluşmaya başladığı 7-10 yaş aralığındaki çocuklara yönelik düzenleniyor ve onların dikkatini çekebilecek, ilgi çekici ve eğlenceli içeriklerle hazırlanıyor. Sektöründe bir ilk olan proje ile ayrıca hayata geçirilen online oyun, tüm Türkiye’ye sunuluyor.

“Enerjimi Koruyorum” Projesi; 2018 yılında dünyanın en önemli sosyal sorumluluk ödül programlarından olan ve ‘Kalbi Olan Şirketler’ sloganıyla düzenlenen International CSR Excellence Awards ‘En İyi Enerji Yönetimi Ödülü’nün yanı sıra, yine 2018 yılında ‘Altın Pusula Ödülü’ne layık görüldü. Başvuruların, enerjimikoruyorum.org/oyku-yarismasi üzerinden yapıldığı açıklandı.