Enerjisa Enerji, enerji kaşiflerini enerji tünelinde ağırladı

Enerjisa Enerji, "Herkes için daha iyi bir gelecek" vizyonuyla çocuklara enerji verimliliği ve sürdürülebilirlik bilinci aşılamaya devam ediyor. Şirketin Ankara Söğütözü ve Adana Çukurova Müşteri Hizmetleri Merkezi’nde yer alan interaktif deneyim alanı Enerji Tüneli’nde bu kez ilkokul öğrencilerini ağırlayan şirket, minik ziyaretçilerin online tiyatro ve drama eşliğinde enerji tasarrufunu öğrenmesini sağlıyor.

"Herkes için daha iyi bir gelecek" vizyonuyla sürdürülebilir projelerini hayata geçiren Enerjisa Enerji, Ankara Söğütözü Müşteri Hizmetleri Merkezi ve Çukurova Müşteri Hizmetleri Merkezi’nde yer alan Enerji Tüneli’nde bu kez de ilkokul öğrencilerini ağırladı. Şirket tarafından hayata geçirilen Enerji Tüneli Eğitsel Gezi Programı kapsamında düzenlenen ilk etkinlikte 3. ve 4. sınıfta eğitim gören 40 öğrenci, ikinci etkinlikte ise 4. sınıftan 20 öğrenci; enerji verimliliği, yenilenebilir enerji kaynakları ve sürdürülebilir yaşam hakkında bilinçlenmeyi hedefleyen interaktif bir öğrenme deneyimi yaşadı.

Butonlar, animasyonlar ve etkileşimli deneyimlerle tasarlanan Enerji Tüneli’ni keşfeden öğrenciler, iklim, şehir ve insan ekseninde kurgulanarak küresel ölçekten bireysel düzeye kadar enerji verimliliğini ve yenilenebilir kaynakların önemini vurgulayan Enerji Tüneli’nde doyasıya eğlendi.

Enerji Enerji Tüneli’ni keşfetti

Enerji Tüneli’ni ziyaret eden öğrenciler enerji kaynaklarının yolculuğunu geçmişten günümüze keşfederken, sürdürülebilir bir dünya için neler yapabileceklerini deneyimledi.

Bireysel enerji tasarrufu yöntemleri konusunda bilgilendirilen öğrencilere, "Küsmesin Yıldızlar" tiyatro oyununun izletilmesinin ardından, enerji verimliliğinin günlük hayata yansımalarını eğlenceli bir şekilde anlatıldı.

Program kapsamında öğrenciler drama eğitimi ile enerji kaynaklarının geçmişten günümüze yolculuğunu keşfederek, interaktif deneyimlerle fosil yakıtların çevresel etkilerini, yenilenebilir enerji kaynaklarının faydalarını ve bireysel enerji tasarrufu yöntemlerini öğrendi.

"Geleceğimiz için değerli bir adım attık"

Enerji Kaşifleri Programı’nı değerlendiren Enerjisa Perakende Satış Şirketleri Genel Müdürü Ersin Esentürk, "Merkezimiz, yalnızca müşterilerimize daha iyi hizmet sunmakla kalmayıp, aynı zamanda tüm ziyaretçilerine enerjinin geçmişten geleceğe uzanan yolculuğunu deneyimleten bir öğrenme alanı olarak faaliyet gösteriyor. İklim krizi ve teknolojik gelişmeler sektörümüzü hızla dönüştürürken, bu dönüşümün kalıcı olabilmesi için bilinçli bireylerin yetişmesi kritik önem taşıyor. Bu merkezlerimizde öğrencilerimizi ağırlamak, enerjinin günlük hayatımızdaki yerini ve dönüşümünü doğrudan deneyimlemeleri açısından bizim için ayrı bir gurur kaynağı. Enerji Tüneli gibi uygulamalar, eğitimi yalnızca teorik bir içerikten çıkarıp tiyatro ve drama gibi interaktif yöntemlerle öğrencilerin hayal gücüne hitap ediyor, onların geleceğe dair sorularına yanıt bulmalarını sağlıyor. Biz, çocuklara erken yaşta kazandırılan enerji verimliliği, yenilenebilir kaynaklar ve çevresel sorumluluk bilincinin, yarının daha temiz, verimli ve sürdürülebilir dünyasının temellerini oluşturacağına inanıyoruz. Bu yüzden merkezlerimizi yalnızca müşterilerimize değil, toplumun farklı kesimlerine de açık tutmaya ve gelecek nesillere enerji konusunda ilham vermeye devam edeceğiz"

Enerji Tüneli 2026 yılı boyunca Enerji Kaşiflerini ağırlamaya devam edecek

Enerjisa program kapsamında 2026 yılında da Müşteri Hizmetleri Merkezlerindeki interaktif enerji müzesi olan Enerji Tünelinde ilkokul ve ortaokul öğrencileriyle bir araya gelmeye devam edecek. Herkes için daha iyi bir gelecek vizyonu ile misafir öğrencilerin enerjinin yolculuğunu öğrenebileceği, sürdürülebilirlik ve çevre bilinci konularında farkındalık kazandığı eğlenceli ve öğretici bir keşif noktası olmaya devam edecek.