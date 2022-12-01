Enerjisa Enerji Gönüllüleri, Cumhuriyet Seferberliği kapsamında 5.5 ton atık topladı

Elektrik dağıtım, perakende satış ve müşteri çözümlerinde Türkiye’nin önde gelen şirketlerinden Enerjisa Enerji, ‘Sabancı Cumhuriyet Seferberliği’ etkinlikleri kapsamında gönüllü çalışanlarıyla sahaya indi. Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) ile birçok şehirde düzenlenen etkinliklerde yaklaşık 5.5 ton atık toplandı.

Etki odaklı bir sürdürülebilirlik yaklaşımıyla hareket eden Türkiye’nin önde gelen elektrik dağıtım, perakende satış ve müşteri çözümleri şirketlerinden Enerjisa Enerji, Sabancı Holding tarafından başlatılan ‘Cumhuriyet Seferberliği’ne farklı illerde gerçekleştirdiği gönüllülük çalışmalarıyla destek oldu. TOG ile birlikte Karabük, Kırıkkale, Osmaniye, Gaziantep ve Kilis’teki etkinliklerde yaklaşık 5.5 ton kağıt, plastik, cam, metal, organik ve izmarit atığı toplayan Enerjisa Dağıtım Şirketleri Ayedaş, Başkent EDAŞ ve Toroslar EDAŞ çalışanlarından oluşan gönüllüler; doğanın korunmasına ve orman yangınlarının önlenmesine katkı sağladı.

Toplamda 3 bin 500 gönüllünün katıldığı atık toplama etkinliklerinde 295 kilogram kağıt, 2 bin 34 kilogram plastik, 2 bin 912,5 kilogram cam, 69,5 kilogram organik ve 85,5 kilogram metal atığın geri dönüştürülmesi sağlandı.

Konu hakkında değerlendirmede bulunan Enerjisa Enerji Sürdürülebilirlik ve Kurumsal Yetkinlikler Bölüm Başkanı Ebru Taşcıoğlu, “Şirket olarak tüm çalışmalarımızı etki odaklı sürdürülebilirlik hedeflerimiz kapsamında gerçekleştiriyor, herkes için fayda sağlamaya odaklanıyoruz. Gerçekleştirdiğimiz atık toplama etkinlikleriyle tonlarca atığı geri dönüşüme kazandırarak ekosistemin ve doğal biyolojik çeşitliliğin korunmasına katkı sağladık. Herkese daha iyi bir gelecek sağlamak adına tutkuyla çalışmaya, sürdürülebilirlik etki alanlarımızı genişletmeye, gezegenimiz ve toplum için fayda sağlayan işler yapmaya devam edeceğiz” dedi.

Yapılan açıklamaya göre, etkinliklerde ayrıca katılımcılara atık türleri ve yönetimine dair eğitimler verildi. Sürdürülebilir hedefler doğrultusunda daha iyi bir gelecek için çalışan enerji şirketi, böylece 1.000 kilograma yakın sera gazı salımınının ve 15 milyon 640 litre temiz suyun kirlenmesinin önüne geçilmesine, yüzde 300’den fazla enerji tasarrufu gerçekleştirilmesine katkı sağladı. Verilen eğitimlerle birlikte ise çevre bilincinin artırılması ve bu konuda farkındalık oluşturulması sağlandı.