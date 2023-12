Enerjisa Enerji kurumsal yönetim derecelendirme notunu artırdı

TAKİP ET

Enerjisa Enerji, kurumsal yönetim derecelendirme notunu arttırdı. Değerlendirme Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak yönetimin şeffaflığı, hesap verebilirliği ve sürdürülebilirliği esas alıyor ve bağımsız bir kurum tarafından gerçekleştiriliyor.

Türkiye’nin önde gelen elektrik dağıtım, perakende satış ve müşteri çözümleri şirketlerinden Enerjisa Enerji, şeffaflığı, hesap verebilirliği ve sürdürülebilirliği yönetim anlayışının da merkezine koyarak, kurumsal yönetim derecelendirme notunu artırdı. Pay Sahipleri, Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık, Menfaat Sahipleri ve Yönetim Kurulu ana başlıklarına göre düzenlenen inceleme sonucunda Enerjisa Enerji Kurumsal Yönetim Endeks notu 10 üzerinden 9,63 olarak belirlendi. Söz konusu endeks notu daha önce 9,55 idi.

2018 yılında halka arz edildikten sonra yatırımcılardan yoğun ilgi gören, finansal hedeflerini ortaya koyan ve düzenli temettü veren şirket, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkelerine önemli ölçüde uyum sağladığını, tüm paydaşları ve topluma karşı sorumluluk bilinci ile hareket ederek, şeffaf ve açık iletişim kurduğunu tescillemiş oldu.

Enerjisa Enerji 1. Grupta yer almıştı

Türkiye’de Sermaye Piyasası Kurulu lisansı ile kurumsal yönetim derecelendirme faaliyetinde bulunan ve Dünya Kurumsal Yönetim Endeksin her yıl yayınlayan SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri; ülkeleri, hem kurumsal yönetim prensiplerine uyma düzeylerine hem de kurumsal yönetimle ilgili kurumlarının gelişmişlik düzeylerine göre sıralıyor. Uluslararası kabul görmüş standartlar, kurallar, yönetmelikler ve ülkeleri şeffaflık, yolsuzluk, iş yapma kolaylığı açısından mukayese eden endeksler dikkate alınıyor. Şirket, SAHA’nın yayımlamış olduğu Dünya Kurumsal Yönetim Endeks’ine (DKYE) göre 1. grup içinde yer alıyor.

“Şirketimizin amacı; gelecek nesiller için Türkiye’de daha iyi, daha temiz ve daha güvenli bir enerji geleceği sağlamak"

Şirketin her sene kurumsal yönetim derecelendirme notunu daha da yukarıya taşımasından gurur duyduğunu belirten Enerjisa Enerji’nin CFO’su Dr. Philipp Ulbrich, “Bilançomuzun gücü ve çevik yönetim anlayışımız, gelecekte enerji sektöründe öncü olma vizyonumuzla uyumlu bir şekilde bir araya geliyor. Bu güçlü temellerle, yeni enerji dünyasında daha iyi bir gelecek için kararlı adımlar atmaya devam ediyoruz. Sektörün lider şirketi unvanıyla Türkiye’nin büyüme potansiyeli yüksek olan elektrik dağıtım ve satış alanında teknoloji ve sürdürülebilirlik merkezli bir stratejik değer üreterek ilerliyoruz. Sürdürülebilirliği iş yapış biçimimize her alanda yön veren bir anlayış olarak benimsiyoruz. Bu noktada şirketimizin amacı açık ve net: Müşterilerimizi ve sektörleri enerjiyle buluşturmak ve gelecek nesiller için Türkiye’de daha iyi, daha temiz ve daha güvenli bir enerji geleceği sağlamak. Bu iddialı hedefe ulaşmak için çok güçlü bir kurumsal yönetim kilit önem taşıyor. Bu süreçteki önemli odak noktalarımızdan biri de kurumsal yönetim ilkelerinde sektörde örnek olarak uygulamalar yaparak seviyemizi her geçen gün daha ileri taşımak oldu. Kurumsal Yönetim Endeksi’nde aldığı 9,63 değerlendirme puanı Enerjisa Enerji’yi bir adım daha ileriye taşıdı. Hem bizi hem yatırımcılarımızı heyecanlandıran ve motive eden bu gelişmeyi daha da ileriye götürmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.