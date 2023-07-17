Enerjisa Enerji, mobil uygulamasını yeniledi

Elektrik dağıtım, perakende satış ve müşteri çözümleri şirketi Enerjisa Enerji, müşteri hizmet kanallarından olan Enerjisa Mobil uygulaması ve Enerjisa Online Hizmetler Merkezi’nin tasarım ve altyapısını tamamen yenileyerek müşterilerinin hizmetine yeniden sundu.

Türkiye’nin önde gelen elektrik dağıtım, perakende satış ve müşteri çözümleri şirketi olan Enerjisa Enerji, dijital dönüşüm ve teknoloji yatırımı konusunda da sektöre örnek uygulamalar geliştirmeye devam ediyor. Şirket, 3 milyonun üzerinde indirilmesi olan mobil uygulamasını titizlikle çalışarak geliştirirken, online işlemlerin gerçekleştirilebildiği websitesini de yeni yüzüyle müşterilerinin kullanımına sunuyor. Şirket müşterileri yeni abonelik, abonelik iptali dahil tüm elektrik işlemlerini, Online Hizmetler Merkezi ve uygulama mağazalarından ücretsiz olarak indirilebilen Enerjisa Mobil üzerinden tamamlayabiliyor.

Yenilen dijital kanallar hakkında şu bilgiler verildi:

Online Hizmetler Merkezi ve Enerjisa Mobil uygulaması ile şirket müşterileri zamandan tasarruf ederek diledikleri zaman diledikleri yerden birçok işlemi gerçekleştirebiliyor. Bu uygulama kullanıcılara tek tıkla üye olabilme, abonelikten fatura ödemeye randevudan başvuruya kadar tüm işlemlerini kolaylıkla tamamlayabilme olanağı sunuyor.

Yenilenen uygulama ve Online Hizmetler Merkezi yeni özellikleri de beraberinde getiriyor

Şirket müşterileri yeni uygulama ve Online Hizmetler Merkezi aracılığıyla artık anlık elektrik kesintisini bölgesindeki ilgili dağıtım şirketine iletmek üzere ön başvuruda bulunabilecek ve ilgili dağıtım şirketi tarafından yayınlanan planlı kesintileri uygulama üzerinden kolayca takip edebilecek. Abonelik ve tahliye işlemi yaptırmak isteyen müşteriler, yenilenen Enerjisa Mobil ve Online Hizmetler Merkezi’nde bu işlemlerini eski uygulamaya kıyasla yüzde 45 daha hızlı gerçekleştirerek sadece birkaç dakika içinde tamamlayabilecek. Şirket, yenilenen dijital kanalları ile müşterilerinin enerji tüketimlerini takip etmelerine de imkan sağlıyor. Müşteriler yenilenen bu kanallar ile fatura bildirimlerini faturalar oluştuğu anda alabilecek; elektrik tüketimlerini grafikler üzerinden inceleyebilecek ve yaşadıkları bölgedeki kullanıcılarla kendi tüketimlerini karşılaştırabilecek. Yenilenen uygulama ve Online Hizmetler Merkezi aracılığıyla sadece birkaç dakika içinde başvuru oluşturulup sonucu takip edilebilecek. Ayrıca müşterilerin profillerini kişiselleştirebilme ve sözleşme hesap numarası ile yakınlarının faturasını ödeyebilme özellikleri de hizmete sunuluyor.

Yenilenen dijital kanalları ile ilgili görüşlerini aktaran Enerjisa Perakende Satış Şirketleri Genel Müdürü Ersin Esentürk, “Şirket olarak 14 ilde 22 milyondan fazla kullanıcıyla Türkiye’nin yüzde 25’ine hizmet veriyoruz ve son 10 yılda yaptığımız teknoloji yatırımları sayesinde bugün sektörde öncü konumdayız. Online Hizmetler Merkezi ve Enerjisa Mobil uygulaması ile abonelik yaptırma ve abonelik iptali hizmetlerini dijital ortama taşıyarak, zaman ve kaynakların kullanımı noktasında önemli bir tasarruf sağladık. Ayrıca müşterilerimiz hizmetlerimize yönelik talep ve geri bildirimlerini de online olarak bizimle paylaşabiliyorlar. En önemlisi, müşterilerimiz fiziki kanalları ziyaret etmeden evlerinin konforunda fatura inceleme, ödeme işlemleri, abonelik işlemleri ve diğer taleplerinin yanı sıra ilgili dağıtım şirketi tarafından yayınlanan planlı kesintilerin takibini de kolayca online kanallarımızdan gerçekleştirebiliyor.

Müşteri geribildirimlerinden yola çıkarak büyük özveriyle yazılım sürecini tamamladığımız, tamamen bugünün dünyasına, trendlerine uygun olarak uzman ekiplerle tasarladığımız Online Hizmetler Merkezi ve Enerjisa Mobil uygulamasını müşterilerimizin hizmetine Haziran 2023 tarihinde sunduk. Uygulama, her gün gelişen yapısıyla, daha fazla işlem için hizmet vermeye devam ediyor. Müşterilerimizin uçtan uca kusursuz bir deneyim yaşamalarını sağlayarak memnuniyetlerini daha da artıracağımıza ve kullanıcı sayısını iki katına çıkaracağımıza inanıyoruz” dedi.

Verilen bilgiye göre, Online Hizmetler Merkezi ve Enerjisa Mobil uygulamasının yenilenen yüzü ile kampanyalardan ve yeniliklerden haberdar olmak isteyen kullanıcılar, bu bilgileri ve fatura bilgilendirmelerini almak için uygulama bildirimlerini açık bırakabilir.