Enerjisa Enerji'nin desteğiyle şirketleşen ilk girişim MIOTE oldu

Sürdürülebilirliği stratejisinin merkezine koyarak, insan ve teknoloji odağıyla daha akıllı ve yeşil bir dünyaya katkı sunmak için projeler üreten Enerjisa Enerji’nin desteklediği girişimlerden Mobil Enerjim (MIOTE) şirketleşerek yoluna devam ediyor.

Türkiye’nin önde elektrik dağıtım, perakende satış, müşteri çözümleri ve emobilite şirketlerinden Enerjisa Enerji, yeni projelerin hayata geçirilmesini teşvik etmeye ve genç girişimcileri yeni iş alanlarında desteklemeye devam ediyor. Kurumiçi Girişimcilik Programı NAR kapsamında fikir aşamasından olgunlaşan MIOTE girişimi, Enerjisa Enerji’nin teknik ve fikri desteğinin ardından yatırım kararı vermesiyle sektörün başarılı şirketleri arasında yerini aldı.

İşletmelere maliyet verimliliği sunuyor

Yapılan açıklamaya göre, şirketin kurumiçi girişimcilik programı NAR’ın 8’inci Dönem mezularından olan MIOTE, sürekli öğrenen yapay destekli bir bakım asistenı olarak elektrikli makineleri izleyip anorma durumlarını tespit edebiliyor. İleri teknoloji çözümü ile sanayi ve altyapı sektörlerinde kullanılan elektrikli cihazların daha uzun ömürlü ve verimli çalışmasını sağlıyor. Sadece arızaları önlemekle kalmayıp cihazların periyodik bakımlarını da yöneten bir asistan servisi sunarak işletmelerin operasyonel maliyetini önemli ölçüde azaltıyor.

Yenilikçi Fikirleri Ekosisteme Kazandıracağız

Şirketin yenilikçi fikirleri destekleyip girişimcilik dünyasının her aşamasında güçlü bir mentor ve sponsor olmaya devam edeceklerini ifade eden Enerjisa Enerji CEO’u Murat Pınar, hızla gelişen dünyada sektörün inovatif dönüşümüne de öncülük edeceklerinin altını çizdi. Pınar, “ Şirket olarak hem mevcut iş alanlarımızı güçlendirmek hem yeni ürün, hizmet ve iş alanlarını hayata geçirmek için aktif olarak kurum içi ve kurum dışı girişimcilik programlarımızı yürütüyoruz. 2015 yılından bu yana NAR ‘Kurumsal Girişimcilik Programı’ ile toplamda 1272 fikir toplandı. Güçlendirme desteği verdiğimiz fikir sayısı 85 olurken, mevcutta 10 fikrin gelişim süreçlerini desteklemeye devam ediyoruz. Enerjisa Enerji olarak destek verdiğimiz girişimcileri belirlerken geleceğimizin trendleri olarak gördüğümüz dijitalleşme, sürdürülebilirlik ve verimlilik konularında çözüm üreten girişimleri önceliklendiriyoruz. Sektörde hayata geçirdiğimiz inovatif uygulamaların uzmanlığıyla, yenilikçi fikirleri her nerede olursa olsun bulup keşfetmek ve sektörlerimize kazandırmak istiyoruz” dedi.