Enerjisa Enerji'nin hizmet kanalları Toroslar bölgesinde hizmet vermeye devam ediyor

Türkiye’nin 11 şehrini etkileyen depremlerin ardından ilk günden itibaren, büyük bir hasar alan elektrik şebekesinin yeniden enerjilendirilmesi ve bölge halkının ihtiyaçlarının giderilmesi için sahada çalışmalar yürüten Enerjisa Enerji, depremden etkilenen ve yoğun göç alan illerde müşterilerine sunduğu hizmetlerin hızlı ve kesintisiz şekilde ilerlemesi için tüm imkanlarını seferber ettiğini duyurdu.

Enerjisa Enerji, depremin ardından yürüttüğü faaliyetler neticesinde depremden etkilenen şehirlerden beşinde faaliyetlerine devam ediyor. Bölgede enerji arzında normale geçişi sağlayan şirket; depremden etkilenen 5 il (Hatay, Osmaniye, Gaziantep, Adana ve Kilis) ile deprem bölgelerinden yoğun göç alan Mersin, Ankara ve İstanbul’da müşteri hizmetlerinin en verimli şekilde yürütülmesi için birçok hizmet kanalını aktif şekilde kullanıyor.

Yapılan açıklamaya göre, depremden etkilenen illerde abonelik işlemlerini gerçekleştirmek isteyenler Enerjisa Müşteri Hizmetleri Merkezleri, Enerjisa İşlem Merkezleri ve 444 4 372 numaralı Enerjisa Çağrı Merkezi’nden kesintisiz hizmet alabiliyorlar. Deprem sonrası hizmete elverişli olmadığı için henüz kapalı olan merkezlerinin bulunduğu bölgelerde ise mobil araç çözümü ile işlemler sürdürülüyor. Şirket, bundan sonraki süreçte de bölgedeki enerji hizmetlerinin kesintisiz sürdürülebilmesi için gerekli tüm çözümleri geliştirerek müşterileri için seferber olmaya devam edecek.

“Tüm teknolojik alt yapımız ve deneyimli insan kaynağımız depremden etkilenen vatandaşlarımızın hizmetinde”

Enerjisa Perakende Satış Şirketleri Genel Müdürü Ersin Esentürk, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Deprem felaketinin etkilediği 11 şehirden 5’i faaliyet bölgemizde yer alıyor. Dolayısıyla bölgedeki çalışanlarımız ve aileleri de büyük ölçüde etkilendi, etkilenmeye de devam ediyor. Kaybettiğimiz çalışma arkadaşlarımızın, ailelerinin ve vatandaşlarımızın üzüntüsüyle birlikte sahada enerji arzını bir an evvel normale döndürmek ve vatandaşlarımıza elektrik sağlamak için canla başla çalıştık. Şimdi de deprem bölgesindeki hizmet noktalarımız ile birlikte online kanallar ve çağrı merkezlerimizle depremden etkilenen vatandaşlarımızın işlemlerini en verimli şekilde yürütmek için çalışıyoruz. Gerektiği noktada mobil araçlarımızla henüz hizmete açılamayan merkezlerimizi telafi ediyoruz. Depremden etkilenen illerden yoğun göç alan illerimizde ise aksatmadan tüm işlemleri en hızlı şekilde tamamlıyoruz. Tüm teknolojik alt yapımız ve deneyimli insan kaynağımız afetten etkilenen vatandaşlarımızın hizmeti için devrede” dedi.

Afetten etkilenen müşteriler için özel uygulamalar devreye alındı

Şirket müşterilerine ve yeni müşteri olmak isteyenlere sağlanan kolaylıklar ve yürütülen uygulamalar şöyle açıklandı:

OHAL süresince afetzedeler güvence bedeli ödemeden aboneliklerini tamamlayabiliyorlar.

İskenderun ve Osmaniye’de 2 adet Mobil Hizmet Aracı hizmet veriyor.

Bölgede Enerjisa Müşteri Hizmetleri Merkezi ve Enerjisa İşlem Merkezi olarak 46 nokta bulunurken; bunlardan 35’i hizmet verebilir durumda. Enerjisa Müşteri Hizmetleri Merkezleri hafta içi, Enerjisa İşlem Merkezleri ise hafta içi ve cumartesi günleri hizmet veriyor.

OHAL bölgelerinde hizmet veren merkezlerin ve mobil araçların bilgileri şirketin web sitesi üzerinden duyuruluyor.