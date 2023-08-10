Enerjisa Enerji trafo binasını sokak sanatı ve artırılmış gerçeklik ile dönüştürdü

Enerjisa Enerji, Daha İyi Bir Gelecek için Onaranlar Kulübü iş birliğiyle trafo binasını sokak sanatı ve artırılmış gerçeklik uygulaması ile dönüştürdü.

Türkiye’nin önde gelen elektrik dağıtım, perakende satış, e-mobilite ve müşteri çözümleri şirketlerinden Enerjisa Enerji, Onaranlar Kulübü ile bir araya gelerek oluşturulan sosyal paydaşlıkla, kentlerin çeşitli noktalarında kendini tekrar eden ve kent hafızasında yer eden trafo binasında, tamamı geri dönüştürülebilir malzemeler kullanarak dönüşüm gerçekleştirdi. Enerjisa Enerji Dağıtım şirketlerinden Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş.(Ayedaş)’ın hizmet bölgesi olan İstanbul Ataşehir’deki trafo binası bio plastik malzemelerden üretilen 3D parçalar kullanılarak farkındalık alanına dönüştürüldü.

Artırılmış Gerçeklik teknolojisi kullanıldı

Verilen bilgiye göre; trafo dönüşüm projesi ile sektörde önemli bir adım atan Enerjisa Enerji, Daha İyi Bir Gelecek için hayata geçirilen uygulama ile aynı zamanda artırılmış gerçeklik tecrübesini de yaşatıyor. Trafo binasında bulunan QR kod ile aktif edilen animasyon sayesinde elektrik panosundaki enerji ile hayat bulan robot, dikkat çekiyor. Toplamda 750 saat çalışma ile meydana gelen projede bir elindeki rüzgâr gülü ile yenilenebilir enerjinin önemine vurgu yaparken, diğer eli ile trafonun önündeki ağacı sulayarak büyüyüp gelişmesine yardım ediyor ve kentlilerin dikkatini çevreye duyarlı olmaya çekiyor. Üretim esnasında oluşan 2 kg bio plastik parça atıkları farklı bir projede geri dönüşüm sürecine dahil olmak için depolanan proje, aynı zamanda onarma ve atık geri dönüşüm pratiklerini uyguluyor.