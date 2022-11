Enerjisa Enerji, UNDP ve Sabancı Üniversitesi'nin SENTRUM Projesi sonuç toplantısı yapıldı

TAKİP ET

Enerjisa Enerji, UNDP ve Sabancı Üniversitesi Küçükköy’de yeşil destinasyon modeli oluşturmak için güçlerini birleştirdi

18 ay süren çalışmaların ve 10 milyon liralık yatırımın ardından Küçükköy sürdürülebilir turizmde örnek oluyor.

Enerjisa Enerji, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Sabancı Üniversitesi enerji verimliliği, yenilenebilir enerji ve sürdürülebilir turizm uygulamalarıyla Küçükköy’de yeşil destinasyon modeli oluşturmayı amaçlayan 18 aylık ortak çalışmanın sonuçlarını bugün duyurdu. 10 milyon liralık yatırımla tamamlanan SENTRUM projesi kapsamında turizm işletmeleri ve kamu binalarına yönelik enerji etüt çalışmaları gerçekleştirildi; işletmelere enerji verimli aydınlatma ve beyaz eşya desteği verildi, kamu binalarına güneş enerjisi sistemleri kuruldu ve köy yüksek hızlı elektrikli araç şarj altyapısına kavuştu.

Proje kapsamında, enerji verimliliği ve güneş enerjisi santrali uygulamaları gerçekleştirilen Necmi Komili İlk ve Orta Okulu “Net Sıfır Enerjili Bina” olarak Türkiye’de ilklerin arasında yer aldı.

Tüm bu çabalar, iklim değişikliğine karşı mücadelede de ölçülebilir faydalar sağladı. Enerjisa Enerji “İşimin Enerjisi” çatısı altında enerji verimli teknolojiler ve yenilenebilir enerji uygulamalarıyla bölgede yılda 15.000 kg kömür kullanımının önüne geçilerek enerji tasarrufu sağlandı. Yine yenilenebilir enerji sistemleri sayesinde yıllık yaklaşık 90.000 kg miktarda karbon emisyonu engellenmiş oldu.

Sürdürülebilir Enerji Temelli Turizm Uygulama Merkezi (SENTRUM) projesi, turizm sektörünün yenilenebilir enerji kaynaklarından ve diğer sürdürülebilir uygulamalardan tek destinasyonda nasıl yararlanabileceğini somut olarak ortaya koyuyor.

18 ay süren sürdürülebilir enerji temelli turizm uygulamaları ve sonuçları; Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, Sabancı Holding Enerji Grubu Başkanı ve Enerjisa Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Kıvanç Zaimler ve UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vinton’ın katılımlarıyla gerçekleştirilen basın toplantısında paylaşıldı.

SENTRUM projesinin sonuç basın toplantısında konuşan Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, “Başarı Üçgeni” olarak adlandırdığı SENTRUM projesinin; Enerjisa Enerji, Sabancı Üniversitesi ve UNDP iş birliği ile sosyal fayda oluşturan bir uygulama olduğunun altını çizdi. SENTRUM projesinin Türkiye ekonomisi için en önemli sektörlerden turizm ve enerji alanlarında bir rol model oluşturduğunu, bu bağlamda projenin başarısının yalnızca Küçükköy ile sınırlı kalmadığını ifade eden Güler Sabancı, “Ölçeklendirilebilir, tekrarlanabilir ve sürdürülebilir turizm uygulamalarını içeren SENTRUM modelinin yaygınlaşmasıyla birlikte bu modelin hem memleketimiz hem de dünya için bir başarı hikayesi olacağına inanıyorum. Birleşmiş Milletler’in belirlediği “Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları”na da hizmet eden bu proje, aynı zamanda Sabancı Topluluğu’nun beş ana stratejisinden biri olan “Sürdürülebilir İşlerde Öncü Olmak” misyonunun da en somut örneklerinden biri” dedi.

Sabancı Holding Enerji Grubu Başkanı ve Enerjisa Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Kıvanç Zaimler gazetecilere yaptığı açıklamada “Bugün Ayvalık’ta Küçükköy’deyiz. Yaklaşık 18 ay öncede buradaydık. UNDP, Enerjisa ve Sabancı üniversitesi ile birlikte turizm potansiyeli olan bir köyün kalkınması üzerine yapılan bir proje için buradayız. Esasında işin güzel tarafı Enerjisa Enerji’nin ana faaliyeti elektrik enerjisi. Biz bugün hayata farklı bir enerji katıyoruz. Bugün elektriği hiç konuşmuyoruz. Projenin elektrik enerjisi ile örtüşen tarafları var ama; ana amacımız herkes için daha iyi bir gelecek düşüncemiz içerisinde ülkelerin refahının artması, bu kapsamda turizmin payı ve turizm potansiyeli olan beldelerin bu potansiyelinin daha artırılması hedeflenen bir projenin içinde yer alıyoruz” dedi.

Yapılan çalışmayı anlatırken heyecan duyduğunu ifade eden Sabancı Holding Enerji Grubu Başkanı ve Enerjisa Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Kıvanç Zaimler “Bunları anlatırken heyecanlanıyoruz. Amacımız burada yaşayan halkın, buranın yerel yönetiminin, buraya gelen turistlerin, gelecek turistlerin ve hatta onların çocuklarının buranın potansiyelinin farkına varması, dünya ile daha barışık, dünyayı daha çok koruyan; buraya gelen turistler yemek yedikleri zaman onun ekolojik tarımdan gelmesi, kaldıkları yerlerdeki elektrik enerjisinin temiz enerji olması. Kullandıkları su, verimlilik her anlamda bir farkındalık kazandırması hedefleniyor. Bununla ilgili yapılan en önemli konu bir kere bu farkındalığa yönelik her aşamada ilkokuldan, halkın her seviyesine kadar eğitimlerdi. En yoğun yapılan çalışmalar. Bununla birlikte bir takım örnek uygulamalar yapıldı. Burada bir ilk ve ortaokul bir yıl boyunca tükettiği enerjiyi artık üzerine kurulan güneş panelleri sayesinde kendisi karşılayabiliyor. Bu Türkiye’de herhalde bir ilk uygulama oldu. Bununla beraber bir çok tesiste yine güneş panelleri ile temiz enerji elde edilmesi, bir çok tesiste verimlilik ile ilgili tesislerin kurulması, tüketimlerin azaltılması üretimlerin artırılması. Tarıma yönelik, sulamaya yönelik bir çok farkındalık kazandırıldı. Elektrikli araç şarj istasyonu kuruldu. Esasında olay Küçükköy’ün bundan sonra kendi imkanları ile bu yolculuğu bu anlayışı devam ettirmesi ve buraya da bu farkındalığı olan herkes için daha iyi bir gelecek algısını hedefini taşıyan turistlere ev sahipliği yapması” dedi.

Son olarak Sabancı Holding Enerji Grubu Başkanı ve Enerjisa Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Zaimler “Böyle bir projeye UNDP ve Sabancı Üniversitesi ile beraber, sanayinin, üniversitenin ve hatta kamu kuruluşlarının üçgen oluşturduğu bir etkinliğe katılmaktan dolayı çok büyük bir mutluluk duyuyoruz. Aynı zamanda ülkemiz adına gurur duyuyoruz” diye açıklamada bulundu.

UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vinton, “Küçükköy, Türkiye’yi bu kadar sıcak bir turizm destinasyonu yapan binlerce resimli kartpostal lokasyonundan sadece biri” dedi. “Ancak turizmin büyümesiyle birlikte çevre üzerinde artan baskı ve artan enerji kullanımı riski geliyor. Bu nedenle UNDP olarak, yaşamımızın bağlı olduğu gezegeni korurken ülke için ekonomik fayda sağlayabilecek bir yeşil turizm modeli geliştirmek için iş birliği yapmaktan çok memnunuz” şeklinde sözlerini sürdürdü.

SENTRUM projesi kapsamında yeşil destinasyon modelini oluşturmak amacıyla Küçükköy ve çevresinin turizm kaynak değerleri belirlendi, yeşil satın alma, sürdürülebilir ulaşım, üretim ve tüketim konularında yol haritaları hazırlandı. Farklı ülkelerdeki yeşil destinasyon standartları incelenerek Küçükköy’e uyarlanabilecek olanlar tespit edildi. Doğa ve enerji temalı alternatif bisiklet ve yürüyüş rotaları oluşturuldu.

Küçükköy’de yer alan Sabancı Üniversitesi Yaratıcı Teknolojiler Atölyesi ile bölgede bugüne kadar enerji verimliliği, sürdürülebilir turizm, atık yönetimi, iklim değişikliği, toplumsal cinsiyet eşitliği gibi konularda lise öğrencileri, bölge kadınları ve işletme sahiplerinden oluşan 140 kişiye eğitimler verildi. Hazırlanan toplumsal cinsiyet eşitliği eylem planı çerçevesinde kadınların proje aktivitelerine katılımları sağlandı.

Küçükköy’de ayrıca tüm paydaşların enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji kaynakları kullanımı konusunda farkındalığa sahip olabilmeleri amacıyla yöre halkı, işletmeler ve ziyaretçilerin bilgi edinebilecekleri bir “Sentrum Koordinasyon Ofisi” oluşturuldu.

Küçükköy’de edinilen deneyime dayanarak, “başarı üçgeni”nde yer alan ortaklar SENTRUM projesinin ikinci fazını geliştirmek ve sürdürülebilir enerji ve turizm uygulamalarını diğer destinasyonlarda uygulamak için çalışmalara devam ediyor.