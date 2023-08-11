Enerjisa Enerji ve TEMSA'nın 'Oyungezer' otobüsü deprem bölgesinde

Enerjisa Enerji ve dünyanın önde gelen otobüs üreticilerinden olan TEMSA, güçlerini Hatay’daki depremzede çocuklar için birleştirdi. Enerji şirketinin oyun merkezine dönüştürdüğü ‘Oyungezer’ otobüsü, Hataylı çocuklara moral olacak.

Türkiye’nin önde gelen elektrik dağıtım, perakende satış ve müşteri çözümleri şirketlerinden Enerjisa Enerji ve dünyanın önde gelen otobüs üreticilerinden olan TEMSA, depremzede çocuklara moral depolamak için harekete geçti. İki şirket, şubat ayında gerçekleşen ve ağır kayıplara neden olan depremlerin açtığı psikolojik yaraların sarılması için önemli bir sosyal sorumluluk projesine imza atıyor. Oyungezer adını taşıyan oyun merkezi otobüsü Hatay ve İskenderun konteyner kentlerinde 11 Ağustos’ta kullanıma açılıyor.

Enerji şirketinin, bölgedeki çocukların konteyner kentlerden uzaklaşarak nefes alabilecekleri, keyifli vakit geçirebilecekleri bir alan hayali ile çıktığı yolda, otobüs şirketi de destekleriyle projenin hayata geçmesine büyük katkı sundu. Otobüs şirketi tarafından temin edilen otobüsün dışı ilgi çekici bir şekilde giydirildikten sonra, iç kısmı enerji şirketinin tasarladığı bir oyun alanı haline getirildi. Böylelikle bölgede yaşayan çocuklar için boş zamanlarını değerlendirebilecekleri güvenli bir sosyal alan oluşturulmuş oldu.

“Biz burada misafir değiliz, Hatay’a destek olmaya devam edeceğiz.”

Depremin ve sonuçlarının hiçbir zaman gündemlerinden çıkmayacağının önemle altını çizen Enerjisa Enerji CEO’su Murat Pınar, “Depremin yaşandığı ilk günden beri bölgenin yaralarının sarılması için var gücümüzle çalışıyoruz. Tüm şirketlerin elini taşın altına koymaya çalıştığı bu dönemde bizi diğer şirketlerden ayrıştıran bir unsur var; burası bizim operasyon bölgemiz ve biz burada misafir değiliz, Hatay’a destek olmaya devam edeceğiz. Etkin kaynak kullanımı ile yatırımlar yapıyor ve canla başla bölgenin ihyası için çalışıyoruz. Buradaki çocukların güvenli bir şekilde, keyiflice vakit geçirecekleri bir alanlarının olması psikolojileri açısından çok kritik. Bölgenin önemli ve büyük bir eksikliğini gidermek adına katkıda bulundukları için Enerjisa Enerjisi E-Sport Kulübü’ne ve güçlerimizi birleştirdiğimiz TEMSA’ya çok teşekkür ediyorum. Daha İyi Bir Gelecek diyerek çıktığımız yolda geleceğimizi inşa edecek çocukları bir nebze olsun mutlu etmesini diliyorum” dedi.

“Oyungezer projemiz ile de bölgedeki çocuklarımızın sosyal ve ruhsal gelişimine destek olmayı amaçlıyoruz”

TEMSA CEO’su Tolga Kaan Doğancıoğlu ise şunları söyledi: “Yaşadığımız deprem felaketinin ilk gününden bu yana, tüm yaralar sarılıncaya kadar sahada olmaya devam edeceğimizi ifade etmiştik. Bunda da kararlıyız. Yaptığımız tüm yardımların yanında, deprem bölgesinde hayata geçirdiğimiz projelerle, bölge insanının yanında olduğumuzu onlara hissettirmeye gayret ediyoruz. Oyungezer projemiz ile de bölgedeki çocuklarımızın sosyal ve ruhsal gelişimine destek olmayı amaçlıyoruz. Şirket olarak bugüne kadar 130 binden fazla araç ürettik. Bu araçlarımız içerisinde, çocuklar için tasarladığımız bu otobüs, şüphesiz ki bugüne kadar şirketimizin imzası taşıyan en özel araçlar arasındaki yerini aldı.”