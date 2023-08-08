Enerjisa Enerji, yılın ilk yarısında yatırımlarına devam etti

Türkiye’nin önde gelen elektrik dağıtım, perakende satış, e-mobilite ve müşteri çözümleri şirketlerinden Enerjisa Enerji, 2023 yılının ilk yarısında güçlü finansal performans sergiledi. Şirketin şebeke yatırımları 2023 yılının ilk yarısında geçen yıla göre yaklaşık dört kat artarak 3.651 milyon TL’ye ulaştı.

Yüzde 20’si halka açık ve ana sermayedarları Sabancı Holding ve E.ON olan Enerjisa Enerji, 30 Haziran 2023 tarihli mali tablolarını kamuoyuna açıkladı. Şirket, 2023 yılının ilk yarısında konsolide Faaliyet Gelirlerini geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 49 artırarak 9 milyar 938 milyon TL’ye çıkardı.

İlk yarıyıl sonuçlarını değerlendiren Enerjisa Enerji CEO’su Murat Pınar, “Daha iyi bir gelecek için yeni enerji dünyasına öncülük etme vizyonumuz doğrultusunda ilerlemeye devam ediyoruz. Güçlü bilançomuz ve çevik yönetim anlayışımız ile yılın ilk yarısında şebeke, teknoloji, e-mobilite ve müşteri çözümleri alanlarındaki yatırımlarımıza artan bir ivmeyle devam ettik. Bu kapsamda şebeke yatırımlarımız yılın ilk yarısında 3.651 milyon TL’ye ulaştı. Önümüzdeki dönemde istikrarlı büyüme çizgimizi sürdürürken topluma fayda sağlayacak projeler üretmeye, iş birlikleri geliştirmeye, tüm paydaşlarımız ve ülkemiz için değer oluşturmaya devam edeceğiz” dedi.

Enerjisa Enerji CFO’su Dr. Philipp Ulbrich şöyle konuştu: “Şubat ayında yaşanan deprem felaketinin ardından yaraları sarmaya çalıştığımız bu dönemde yatırımlarımıza devam ettik. 2023 yılı için müşteri çözümleri de dahil olmak üzere toplam 11-15 milyar TL seviyesindeki yatırım planımızı koruyoruz. Sürdürülebilir yatırım planımız sayesinde yılın ilk yarısında yıllık bazda yüzde 118 oranında artışla 2.777 milyon TL Baz Alınan Net Kâr elde ettik.”