Enerjisini güneşten alan tesis

İnegöl Belediyesi uhdesinde kurulan Üreten Çiftçiler Kooperatifine ait soğuk hava deposunda hayata geçirilen Güneş Enerji Sistemi ile 3 ayda 182 bin kilovat enerji üretilerek 275 bin TL tasarruf sağlandı.

İnegöl Belediyesi, şehirdeki çiftçileri tek çatı altında topladığı Üreten Çiftçiler Kooperatifini teknoloji ile donatarak hem üreticilerin maliyetini düşürüyor hem de enerji tasarrufu gerçekleştiriyor. Bu çerçevede Deydinler Mahallesinde kurulan Üreten Çiftçiler Kooperatifi soğuk hava deposunda güneş enerji sistemi kurulumu 2023 yılı ilk çeyreğinde tamamlanmıştı. En büyük gider kalemi olan elektriği karşılamak adına TKDK’nın yüzde 65 desteği ile 3 milyon 650 bin liralık yatırımla soğuk hava deposunun çatısında 558 adet güneş enerji paneli kuruldu. Hayata geçirilen proje sayesinde ilk 3 ayda 182 bin kilovat enerji üretilerek, 275 bin lira değerinde elektrik tasarrufu sağlanmış oldu.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, her alanda teknolojinin imkanlarından faydalanmak adına adımlar attıklarını hatırlattı. Bu minvalde özellikle enerji sarfiyatının yüksek olduğu iş kollarında yenilenebilir enerji kaynaklarının büyük bir fırsat oluşturduğunu dile getiren Başkan Taban, “Göreve geldiğimiz ilk günlerde Üreten Çiftçiler Kooperatifimizi kurduk. Ardından TKDK desteği ile kooperatifimize ait soğuk hava deposunu hayata geçirerek hizmete açtık. Devam eden süreçte en büyük gider kalemimiz olan elektrik enerjisini tolere edebilmek adına da Güneş Enerji Sistemi kurma kararı aldık. Bu projenin maliyeti 3 milyon 650 bin TL idi. Bunun da yüzde 65’ini TKDK sağladı. Biz burada yaptığımız yatırımla elektrik maliyetimizi üretilen enerji ile başa baş hale getirmiş olmayı hedefledik. Enerji maliyetini de üreticilerimizin üzerinden alarak bu sayede tolere etmiş oluyoruz” dedi.

Başkan Taban, toplamda 558 panelin soğuk hava deposu çatısında kurulduğunu hatırlatarak, “Güneş enerjisi doğal kaynaktır. Bugüne kadar kullanmıyorduk ancak bundan sonra elektrik ihtiyacımızı bu kaynaktan karşılıyor olacağız. Yatırım da kısa bir zamanda kendisini geriye döndürüyor olacak. Güneş alma açısı ve yönüyle zengin olan ülkemizde de bu sistemin giderek yaygınlaştığını görüyoruz. Bizler de ilk 3 aylık sürede 182 bin kilovat enerji üreterek 275 bin TL tasarruf sağlamış olduk. Üreticilerimiz ciddi bir maliyetten kurtuldu bu sayede. Dolayısıyla maliyetlerdeki bu düşüşle birlikte üreticimizin piyasa ile rekabet gücünün de artmasına katkı sunmuş olduk” diye konuştu.