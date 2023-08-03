Gürsu Belediyesi kendi enerjisini üretecek.

Kırsal alanlarda yenilenebilir enerji kaynaklarını verimli kullanma hedefi ile başlatılan ve bir süredir çalışmaları devam eden Ericek Güneş Enerji Santrali düzenlenen törenle açıldı.

Törene AK Parti Bursa Milletvekili Emel Gözükara Durmaz, AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Yavuz, AK Parti Gürsu İlçe Başkanı Erkan Şekeroğlu ve ilçe yönetimi, AK Parti İl Başkan Vekili Nurettin Özbağ Kıran, Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, siyasi partilerin temsilcileri, UEDAŞ VE TEDAŞ yetkilileri, Gürsulu vatandaşlar katılım gösterdi.

Güneşten üretilen elektrik enerjisi ile hem kendi elektrik ihtiyacını karşılayıp hem de belediyeye gelir kazandıran Gürsu Belediyesi, ‘Enerjisini Üreten Belediye’ ünvanını kanıtlamış oldu.

Gürsu’nun Ericek Mahallesi’nde 15 dönüm arazi üzerinde Gürsu Belediyesi’nin yaklaşık 9 milyon yatırım maliyeti ve yatırım teşvik belgesinden faydalanarak hayata geçirdiği Güneş Enerji Santrali 1 Milyon 350 bin lirakık KDV muafiyeti ile de bütçe dostu bir proje oldu.

Ericek Güneş Enerji Santrali sisteme saatlik 607 KW enerji vererek ayda ortalama 75 bin KW elektrik üretiyor. Santral sayesinde Gürsu Belediyesi yıllık yaklaşık 3,6 Milyon TL’lik gelir sağlamış olacak.

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “ Güneş Enerji Santrali’mizi tamamen Belediyemizin öz sermayesiyle hayata geçirdik. Ericek Güneş Enerji Santrali’mizle, sınırsız enerji kaynağı olan güneşten elde ettiğimiz elektrikle hem belediyemizin tüketeceği elektriği sağlıyor, hem de ihtiyacımız dışında kalan elektriği de şebekeye aktararak gelir elde ediyoruz. Tüm dünyanın doğayı koruyan enerji sistemlerine yöneldiği çağımızda, biz de yenilenebilir temiz enerji kaynağı olan Güneş Enerji Sistemi’mizi kurarak kendi elektriğimizi üretmiş olduk. Sınırlı doğal kaynaklardan üretilen enerjilere alternatif olarak sınırsız bir enerji kaynağı olan güneş enerjisiyle, doğamızı kirleten zararlı gazların etkisini de ortadan kaldırmış olduk. Yatırım teşvik belgesinden faydalanılarak, oluşturduğumuz tesisimiz 3 yıl içerisinde yatırım maliyetini amorti edecek. Bakım ve işletim kolaylığı olan tesisimiz sayesinde, sınırsız bir enerji kaynağıyla üretim yaparak yüksek verim elde etmiş olacağız. Projemiz süresince bize destek veren çok değerli kurumlarımız var. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Uedaş ve Tedaş yetkililerine de destekleri için özellikle teşekkür ediyorum.İlçemize hayırlı olsun” dedi.

Gürsu Ericek Güneş Enerji Santrali’nde, 30 yıl boyunca üretim yapılacak.