Enes Başar, bronz madalya kazandı

Dünya Güreş Şampiyonası grekoromen stil 63 kiloda Fransız rakibi Stefan Clement'i 9-6 mağlup eden Enes Başar, bronz madalyanın sahibi oldu.

Enes Başar, bronz madalya kazandı
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Dünya Güreş Şampiyonası grekoromen stil 63 kiloda Fransız rakibi Stefan Clement’i 9-6 mağlup eden Enes Başar, bronz madalyanın sahibi oldu.

Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası’nda Grekoromen Güreş Milli Takımı adına 63 kg’da mücadele eden Enes Başar, bronz madalya alarak dünya üçüncüsü oldu.

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Enes Başar’ın aldığı madalya, şampiyonadaki bu sene dördüncü bronz madalya oldu. Geçtiğimiz günlerde Serbest Güreş Milli Takımı’ndan Taha Akgül ve Feyzullah Aktürk bronz madalya, Kadın Güreş Milli Takımı’ndan Buse Tosun Çavuşoğlu altın madalya ve Grekoromen Güreş Milli Takımı’ndan Rıza Kayaalp gümüş madalya ile Selçuk Can bronz madalya almıştı. Finallerin son gününde Ali Cengiz ise altın madalyanın sahibi oldu.