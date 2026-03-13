Enes Çelik'ten PFDK kararına sert tepki

Bursaspor Başkanı Enes Çelik Muşspor maçının ardından verilen PFDK kararına tepki gösterdi. Çelik Muşspor’a verilen cezanın yetersiz olduğunu söyledi.

Bursaspor Başkanı Enes Çelik, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun (PFDK) Muşspor karşılaşması sonrası açıkladığı cezalara sert tepki gösterdi. Çelik, deplasmanda yaşanan olaylara rağmen verilen cezaların adil olmadığını savundu. Nesine 2. Lig Kırmızı Grup’ta 8 Mart 2026 tarihinde oynanan Muş Spor Kulübü - Bursaspor karşılaşmasında yaşanan olayların ardından PFDK, Muşspor’a 2 maç seyircisiz oynama cezası verirken Bursaspor’a ise deplasmanda 1 maç seyircisiz oynama cezası ve para cezası vermişti.

Kararın ardından açıklamalarda bulunan Enes Çelik, özellikle deplasmanda yaşanan olayların boyutuna dikkat çekerek verilen cezanın yetersiz olduğunu ifade etti.

"Bu cezayı çok fazla buluyoruz"

"Deplasmanda kafası yarılan, videolu, fotoğraflı, belgeli o kadar taraftarımız olmasına rağmen Muşspor’a verilen 2 maç seyircisiz oynama cezasını çok fazla buluyoruz. Bu cezaya itiraz edilerek Bursaspor’a eklenmesini talep ediyoruz."

Bursaspor Başkanı, yaşanan olayların görüntüler ve belgelerle kayıt altına alındığını belirterek sürecin yeniden değerlendirilmesi gerektiğini dile getirdi.

"Bir taraftarımızın ölmesi mi gerekiyordu?"

"Konuşacak bir şey yok. İlla bir taraftarımız beyin kanaması geçirip ölmesi mi gerekiyordu? Ben artık bir şey demiyorum. Adalet dağıtması gereken kurumlar görevini yapmıyor, yazık"

Enes Çelik, yaşanan olayların ardından Bursaspor taraftarlarının ciddi şekilde mağdur olduğunu ifade ederken, verilen cezanın kamuoyunda da konuşulacağını belirtti.

Bursaspor yönetiminin, PFDK kararına karşı gerekli hukuki girişimleri değerlendirerek itiraz sürecini başlatması bekleniyor.